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Getty Images A Roma, il miracolo di Santa Maria Maggiore

La neve ad agosto a Roma? Non è il meteo impazzito, ma un evento unico e raro che coinvolge la Capitale. Mercoledì 5 agosto, mentre il clima continua a proporre temperature record, piazza Santa Maria Maggiore verrà attraversata da una fitta nevicata che sorprende tutti i presenti.

L’appuntamento, tra i più conosciuti dell’estate romana, è la rievocazione del Miracolo della Neve. La tradizione religiosa legata alla fondazione della basilica di Santa Maria Maggiore occuperà tutto il giorno con un programma ricco di eventi.

Il miracolo della neve a Roma

Per l’edizione 2026, la 43º manifestazione scenografica ideata dall’architetto Cesare Esposito, prevede un programma fitto con tanti appuntamenti, ma il clou arriva dalle ore 20 quando la zona inizia ad animarsi in vista della celebre nevicata alle ore 21. L’ingresso sarà gratuito, ma si può accedere solo fino al raggiungimento della capienza totale.

Storia e tradizione

La storia attraversa più di sedici secoli e si muove sul confine sottile tra fede, leggenda e memoria romana. Secondo la tradizione, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 la Vergine Maria apparve in sogno a Papa Liberio e a un patrizio romano di nome Giovanni. Quest’ultimo, insieme alla moglie, avrebbe deciso di destinare i propri beni alla costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna. Nel sogno venne indicato anche il modo per riconoscere il luogo scelto: lì, in piena estate, sarebbe caduta la neve.

La mattina seguente l’Esquilino sarebbe apparso coperto da una distesa bianca, nonostante il caldo di agosto. Papa Liberio raggiunse il colle e tracciò sulla neve il perimetro dell’edificio da costruire. Da quell’episodio derivano alcuni dei nomi con cui ancora oggi è conosciuta Santa Maria Maggiore: Basilica Liberiana, in riferimento al pontefice, e Santa Maria ad Nives, cioè Santa Maria della Neve.

Dentro Santa Maria Maggiore la neve assume la forma di petali bianchi, lasciati cadere dall’alto durante le celebrazioni liturgiche. Fuori, invece, il racconto diventa spettacolo. Fiocchi artificiali invadono la piazza, si posano per pochi istanti sulle persone, si confondono con le luci e con le facciate degli edifici dell’Esquilino.

Programma 2026

Il programma del 5 agosto 2026 si apre alle ore 10 con il Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della basilica. Durante il canto del Gloria, migliaia di petali di rosa bianchi cadranno da uno dei cassettoni del soffitto. Una nevicata silenziosa, breve, che ogni anno riempie le navate e attira fedeli da numerosi Paesi.

Il secondo momento liturgico è previsto per le 17 con il canto dei Secondi Vespri, prima della Santa Messa delle 18. Dalle ore 20 la piazza comincerà a cambiare volto con musica dal vivo, letture poetiche, effetti luminosi e momenti dedicati al tema della pace. La rievocazione vera e propria arriva alle 21.

Tra i nomi presenti ci sono quelli della Fanfara della Legione Allievi dell’Arma dei Carabinieri, seguiti dal concerto lirico con Sara Pastore, Caterina Novak, Rino Scaturro, Cristian Caselli e Giuseppe Milli. Alla serata prenderà parte l’attore e regista Lorenzo Flaherty, insieme a poeti, artisti e protagonisti di diversi momenti di lettura.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, non sono previsti biglietti d’ingresso e sia le celebrazioni sia lo spettacolo sono a ingresso libero. Chi desidera vedere la caduta dei petali nella basilica simbolo di Roma dovrà però presentarsi con anticipo, i posti sono limitati e una volta raggiunta la capienza massima non si potrà più accedere.