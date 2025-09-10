Classifica delle migliori stazioni europee, l’Italia (di poco) fuori dalla top 10

Una classifica basata su ritardi, servizi, comfort e soddisfazione dei passeggeri stila la top 10 delle migliori stazioni europee: una città italiana, per un soffio, è fuori

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Pubblicato: 10 Settembre 2025 09:42

iStock
La stazione di Zurigo è al primo posto della classifica

Lo European Railway Station Index ha svelato la classifica delle 50 migliori stazioni europee del 2025. L’indice valuta alcuni degli snodi più trafficati del continente, prendendo in esame aspetti quali la puntualità dei treni, la qualità delle aree commerciali, la connessione wi-fi gratuita e la presenza di lounge e collegamenti urbani.

L’Italia non appare nella top 10, ma all’interno dell’indice generale si distingue con alcune città di primo livello.

