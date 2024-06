La classifica delle migliori compagnie aeree di quest’anno

Anche per il 2024 è arrivata la classifica delle migliori compagnie aeree a cura di AirlineRatings.com. Ecco di quali si tratta.

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: iStock La classifica delle migliori compagnie aeree

Anche per il 2024 è arrivata la classifica delle migliori compagnie aeree a cura di AirlineRatings.com che, come di consueto, ha esaminato 12 criteri per stabilire le 25 vincitrici.

Vediamo come funziona e di quali si tratta.

AirlineRatings.com: di cosa si tratta

Iniziamo a dare uno sguardo a chi ha realizzato la classifica, ovvero AirlineRatings.com: si tratta di uno “sportello unico” che raggruppa tutto ciò che riguarda il “settore aereo” ed è composto da un gruppo di redattori che, occupandosi di aviazione, svolgono ricerche su quasi ogni vettore del mondo.

Il sistema di valutazione riguarda, innanzitutto, la sicurezza con un punteggio che va da una a sette stelle, ovvero il punteggio più elevato.

Per ogni compagnia (sono oltre 230 quelle presenti sul sito), vengono indicati il Paese d’origine, il codice identificativo, link della prenotazione nonché informazioni sulla mappa dei posti a sedere.

I criteri di giudizio per la classifica

AirlineRatings.com, per stilare l’annuale classifica delle migliori compagnie aeree, ha tenuto conto di 12 criteri tra cui:

sicurezza

redditività

innovazione

recensioni dei passeggeri

frequenza di incidenti gravi

Qatar Airways vince per il quinto anno consecutivo

A vincere, per il quinto anno consecutivo, è stata Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera del Qatar.

Sale ancora sul primo gradino del podio nonostante l’incidente causato la scorsa settimana da una turbolenza lungo la tratta Doha-Dublino, che ha provocato 12 feriti.

Infatti, come ha dichiarato il caporedattore di AirlineRatings.com Geffrey Thomas, “Le recensioni dei passeggeri hanno premiato Qatar Airways rispetto a tutte le altre compagnie aeree e dai feedback è emerso un servizio di alto livello“.

La compagnia ha “tolto lo scettro” ad Air New Zealand che, dal primo posto del 2023, è scesa al quarto (ma che ha comunque ottenuto il primato per la Economy).

Le altre “compagnie premium”

Il secondo gradino del podio, salendo di due posizioni rispetto alla scorsa classifica, se lo è aggiudicato Korean Air (che ha trionfato nell’Asia Settentrionale) mentre al terzo troviamo Cathay Pacific Airways che ha fatto un bel passo avanti rispetto al settimo posto e si è dimostrata leader nel Sud-Est Asiatico.

A chiudere la Top Five Emirates, che ha conquistato il primato per quanto riguarda la Premium Economy.

Sesta, invece, Air France Klm (comunque la migliore in Europa), settima la giapponese All Nippon Airways, ottava Etihad, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede ad Abu Dhabi.

Al nono posto l’australiana Qantas e decima la Virgin Australia/Atlantic che, tuttavia, vanta il miglior equipaggio.

Il resto della classifica vede Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Eva Air, Tap Portugal, Jal, Finnair, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, Lufthansa/Swiss.

Ventesima Turkish Airlines seguita da, nell’ordine, il Gruppo Iag, Air Canada, Delta Air Lines, United Airlines e American Airlines.

Le migliori compagnie aree low cost

Un capitolo a parte, infine, per le compagnie aeree low cost: in Europa, la migliore si è rivelata easyJet mentre, in America ha vinto Southwest Airlines.

In Medio Oriente lo scettro è andato a lydubai, in Asia ad Air Asia e in Australia e Pacifico a Jetstar.

Il riconoscimento come Best ultra low-cost Airline è andato invece aVietjet.