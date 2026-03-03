Scoprite quali sono le città migliori al mondo per crescere i figli: tra welfare, sicurezza e parchi, due italiane conquistano posizioni nella classifica

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Roma è tra le migliori città al mondo per le famiglie

Scegliere la città ideale per crescere dei figli non è solo una questione di istinto, ma di numeri. Cosa rende davvero una metropoli a misura di bambino? Non bastano i monumenti o il fascino storico: servono parchi accessibili, servizi sanitari efficienti e un welfare che non lasci soli i genitori. Una recente analisi globale condotta da Compare the Market AU ha stilato la classifica delle 50 migliori città al mondo per le famiglie, incrociando dati cruciali come la sicurezza, il costo della vita e la felicità dei residenti.

Lo studio ha analizzato nove parametri fondamentali, dalla percentuale di PIL investita in istruzione ai congedi parentali, fino al numero di attività child-friendly presenti su TripAdvisor, per creare un indice pesato che premia l’efficienza e il benessere.

Tra i giganti del Nord Europa e le grandi capitali internazionali, spiccano anche due città italiane, capaci di competere con i modelli globali grazie a un equilibrio sorprendente tra vivibilità e offerta per i più piccoli.

Roma e Milano, tra le migliori città al mondo per famiglie

Nonostante le sfide quotidiane di una grande metropoli, la Capitale riesce a conquistare un posto nella top 50 globale, confermandosi una delle migliori destinazioni per chi cresce dei figli. Il dato che più sorprende e premia Roma, alla diciottesima posizione, è l’offerta culturale e ricreativa: secondo l’indice, la città detiene il primato mondiale per numero di attività child-friendly. Con ben 771 attrazioni censite come adatte ai bambini, supera persino Londra (ferma a 758) e Parigi.

Nonostante la percezione comune, anche la presenza di parchi storici e giardini pubblici contribuisce a un rapporto di 2,60 aree verdi ogni 100.000 mila abitanti, un elemento fondamentale per il benessere dei più piccoli.

Dall’altra parte Milano, che occupa la trentanovesima posizione, conferma il suo ruolo di metropoli moderna e funzionale, guadagnandosi il suo posto in classifica grazie all’equilibrio tra servizi e opportunità educative. Pur non raggiungendo il record di attrazioni della Capitale, il capoluogo lombardo beneficia degli ottimi standard nazionali relativi ai congedi parentali e alla spesa pubblica per l’istruzione.

Le migliori città al mondo per le famiglie

La vetta della classifica globale delinea un panorama dove l’efficienza anglosassone e il welfare scandinavo dettano legge. Al primo posto brilla Brisbane, eletta città ideale per crescere i figli grazie a un record di 85 aree verdi ogni 100.000 abitanti e un livello di sicurezza quasi imbattibile. Segue Londra, che tallona la Capitale italiana per numero di attività child-friendly (758) e vanta il congedo parentale più generoso al mondo con ben 54 settimane totali, pur dovendo fare i conti con un costo della vita proibitivo che supera i 5.000 euro mensili.

Il podio è completato da Auckland, in Nuova Zelanda, che si distingue per la protezione sociale e gli ampi spazi aperti, seguita a breve distanza da Helsinki. La capitale finlandese si conferma un paradiso per le famiglie, registrando il punteggio di felicità più alto del globo e una spesa nell’istruzione che tocca il 6,4% del PIL. A chiudere la top 5 è Sydney, che brilla per dinamismo e offerta educativa, nonostante i costi abitativi elevati.

Questa la top 10: