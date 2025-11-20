Scoprire i magici mercatini di Natale di Berna a bordo del Trenino Verde delle Alpi

Un viaggio panoramico sul Trenino Verde delle Alpi porta ai mercatini di Natale di Berna che incantano con profumi speziati e tante casette

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 20 Novembre 2025 10:06

@Ufficio stampa
Il Trenino Verde delle Alpi attraversa il paesaggio innevato d'inverno

La stagione invernale ci fa sognare esperienze suggestive visitando alcuni dei mercatini di Natale più belli. Molti sono accessibili proprio con il treno come quello di Berna: da Domodossola si parte con il Trenino Verde delle Alpi e si raggiunge Berna in circa 2 ore e trenta minuti di viaggio.

Il tragitto stesso è un sogno, dal finestrino si scoprono paesaggi innevati e davvero suggestivi, ma la meraviglia è all’arrivo, potendo scoprire la splendida cittadina vestita a festa. Raggiungere la località a bordo di un mezzo sostenibile e panoramico è un’idea top per questo periodo dell’anno.

Berna Cosa fare in inverno Itinerari culturali Mercatini di Natale Viaggi Avventura Viaggi in trenoSvizzera