Meravigliosa è la Luna della neve: lo spettacolo nel cielo

Nonostante il freddo e il clima cupo dell’inverno, il cielo ci regala spettacoli magnifici e ricchi di magia. Infatti, si avvicina la seconda Luna piena del 2022, la famosa Luna della neve. Dopo questi giorni di Luna crescente, il plenilunio si verificherà il prossimo mercoledì 16 febbraio. Ma non si tratta di una plenilunio come gli altri, ma un evento speciale e ricco di atmosfera. La Luna piena di febbraio ha questo particolare nome datole dai nativi del nord America per la sua concomitanza con uno dei mesi più freddi dell’anno.

Per ammirare le Luna delle neve vi basterà rivolgere gli occhi al cielo e ammirare il chiarore luminoso del satellite che rischiara il buio invernale. Il momento di massima illuminazione sarà nel pomeriggio di mercoledì, alle 17.56. Correte fuori dall’ufficio, aprite la finestra e regalatevi un’immagine suggestiva e rilassante, per concludere la giornata con un momento di magia.

L’origine del nome della Luna della neve

Come dicevamo, il nome deriva dalla tradizione dei nativi del nord America che associano al mese più rigido della stagione la magia della luce di questa Luna. Ma non solo freddo e inverno, secondo le popolazioni Hopi la Luna piena del mese di febbraio è conosciuta anche come la Luna della Purificazione e del Rinnovamento. Questo perché si tratta proprio della prima Luna piena dell’anno secondo il calendario lunare. Un evento che non solo stupisce per la sua bellezza, ma secondo la tradizione porta con sé nuova vita, rinnovata energia e l’inizio di un anno nuovo.

Le tradizione e le leggende

In realtà la Luna di Neve non era stata notata soltanto dagli indigeni americani. A quanto pare, anche i Celti avevano costruito delle leggende intorno ad essa. Infatti, la chiamavano la Luna di ghiaccio, ma in realtà questo plenilunio spettacolare ha ricevuto anche nomi più sinistri da altri popoli e tribù. Ad esempio, la Luna ossea, nome dato dalla tribù dei Cherokee perché a questo punto le scorte di cibo invernali erano diminuite e la caccia scarseggiava, al punto tale che le persone dovevano digiunare oppure rosicchiare ossa e cucinare zuppa di midollo osseo per sopravvivere.

Il suo fascino ha colpito anche gli occhi di altre popolazioni antiche. Ad esempio, tribù dell’Asia orientale che associavano la Luna piena di neve a nuovi inizi, investendola di energia positiva e grandi aspettative. Gli antichi cinesi, ad esempio, la chiamavano Luna che sboccia.

Insomma, questa Luna piena, che per le culture occidentali ha significati profondi e soprattutto legati all’inverno, al freddo e alle scorte di cibo, e alla sopravvivenza. Però ha significati diversi in altre culture. Per esempio è il segno della Māgha Pūjā, un’importante festa buddista che celebra Buddha intento a raccogliere i suoi primi 1.250 discepoli.

E nel 2022? Che significato possiamo dare a questa Luna della Neve così magnifica e luminosa? Forse la speranza che porti davvero rinnovamento e positività, per l’inizio di una nuovo momento storico, più sereno e sicuro. Oppure, rappresenterà semplicemente un faro di luce pura e candida nel buio del freddo invernale, in senso metaforico e letterale.