Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Il primo aereo Lufthansa con la livrea del centenario atterrato a Francoforte

Era il 6 gennaio 1926, quando fu fondata la prima “Luft Hansa” e il 6 aprile dello stesso anno la compagnia aerea effettuò il suo volo inaugurale. A cent’anni di distanza, il vettore tedesco che ha dato un grosso contributo al mondo dell’aviazione moderna, si rifà il look, ma porta anche grosse novità alla propria flotta.

Il centenario di Lufthansa

L’anniversario sarà visibile per i clienti di Lufthansa a partire da gennaio 2026. Lo speciale emblema “100 Years of Lufthansa” apparirà sulle carte d’imbarco, negli aeroporti e a bordo dei voli della compagnia oltre che sulla speciale livrea dei velivoli dedicata al centenario (ci saranno anche due livree retrò, con il logo progettata da Otto Firle nel 1918, quello con l’inconfondibile gru). A partire dal nuovissimo Boeing 787-9 denominato “Berlin“, consegnato dallo stabilimento della Boeing di Everett nello Stato di Washington, USA, alla Germania poco prima di Natale e atterrato nel suo nuovo aeroporto di Francoforte. Attesissimo da spotter ma anche da tanti passeggeri, con la livrea speciale che celebra il centenario della fondazione della prima Lufthansa, una gru XXL sulla fusoliera, ben presto, questo aereo all’avanguardia entrerà in servizio di linea.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, ha commentato: “Questi sono i momenti più belli e indimenticabili del nostro lavoro. È sempre un momento speciale ricevere in consegna un aereo nuovo di zecca, ma l’atterraggio odierno di questo Boeing 787-9 celebrativo, con la sua straordinaria livrea speciale che celebra il centenario della fondazione della prima “Luft Hansa”, è stato ancora più emozionante e affascinante”.

La storia di Lufthansa

La storia inizia con la fondazione della prima Lufthansa, nata dalla fusione di Junkers Luftverkehr e Deutsche Aero Lloyd. Questa fusione ha gettato le basi di una storia di successo nell’aviazione internazionale che continua ancora oggi, benché intervallata da alti e bassi, in particolare durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni di volo ripresero solo nel 1955, e iniziò il viaggio della neonata Deutsche Lufthansa AG.

Ufficio stampa

Gli eventi del centenario

Nell’anno dell’anniversario, il 2026, Lufthansa organizzerà una serie di attività ed eventi per celebrare la storia e il futuro del gruppo aeronautico. Tra questi, una mostra permanente presso nel nuovo Lufthansa Group Hangar One all’aeroporto di Francoforte. In una galleria aperta, i visitatori potranno esplorare numerosi reperti della storia aziendale, alcuni dei quali saranno esposti al pubblico per la prima volta. I modelli Junkers Ju 52, che si aggiunse alla flotta della compagnia nel 1932, e Lockheed Super Star, adottato solo a partire dal ’57 e ritenuto il mezzo più lussuoso su cui viaggiare (volava da Amburgo a New York in 17 ore sorvolando l’Atlantico), saranno le principali attrazioni dell’hangar. Ci saranno eventi speciali tutto l’anno, un libro sulla storia della compagnia aerea, produzioni cinematografiche e video, celebrazioni per i dipendenti, eventi per i clienti e nuovi voli.

A partire dalla Summer 2026, infatti, la compagnia ha annunciato 14.000 collegamenti settimanali verso 330 destinazioni in circa cento Paesi. Tante le novità con voli da Francoforte a St. Louis e Città del Capo cinque volte a settimana, da Rio de Janeiro sei volte a settimana, da Raleigh/Durham e Nairobi tutti i giorni e da Washington 14 volte a settimana. Inoltre, per la prima volta volerà su Trondheim (Norvegia) quattro volte alla settimana da Francoforte a partire dal 1° maggio 2026. A Monaco, la stagione estiva sarà estesa: due destinazioni a lungo raggio aggiunte nell’inverno 2025/26 continueranno a essere operate anche la prossima estate. San Paolo in Sudamerica sarà inclusa nel programma di voli estivi con tre voli settimanali, così come Johannesburg in Sudafrica. Tutte le destinazioni saranno servite dall’Airbus A350-900, uno degli aeromobili più moderni al mondo.