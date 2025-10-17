L’Italia si conferma protagonista del turismo europeo, unendo patrimonio culturale, paesaggi unici e sapori autentici che incantano i turisti in ogni stagione

L’Italia continua a essere la grande protagonista del turismo europeo, confermandosi la destinazione più desiderata del continente. Secondo il nuovo Italy Digital Destination Report 2025, pubblicato da The Data Appeal Company e Mabrian (Gruppo Almawave), il Belpaese conquista il 13,4% dell’intento di viaggio totale in Europa per i prossimi sei mesi.

Un risultato che non solo ribadisce il fascino intramontabile dell’Italia, ma ne svela anche la capacità di reinventarsi, unendo cultura, natura e gastronomia in un’offerta sempre più diversificata e sostenibile.

L’indagine, basata sull’analisi di 29,5 milioni di tracce digitali in oltre 772.000 punti di interesse, offre una fotografia dettagliata delle emozioni e delle motivazioni dei viaggiatori grazie all’uso di intelligenza artificiale generativa. Un’Italia che continua a emozionare, ma anche a sorprendere, attirando turisti non solo nelle grandi città d’arte e in alta stagione.

Cosa attira dell’Italia?

Il turismo culturale rimane il cuore pulsante dell’attrattività italiana, con un punteggio medio di 89,6 su 100. I simboli senza tempo come il Colosseo, la Fontana di Trevi e il Duomo di Milano continuano a dominare l’immaginario collettivo dei viaggiatori di tutto il mondo.

Tuttavia, il nuovo trend evidenziato dal report è la crescente voglia di esperienze autentiche: i turisti cercano sempre più natura, attività all’aria aperta e gastronomia locale, a conferma di una diversificazione dell’offerta turistica.

Secondo Àlex Villeyra, COO di Mabrian, “la cultura rimane il motore principale, ma cresce la domanda di esperienze attive e naturalistiche, insieme al turismo culinario”.

Dalle Alpi alle spiagge del Sud, dalle vigne toscane ai borghi del Trentino, l’Italia offre infinite possibilità di scoperta, capaci di conquistare tanto gli amanti dell’arte quanto chi cerca relax e autenticità.

La qualità dell’accoglienza resta un punto di forza: il sentiment medio per il settore ricettivo raggiunge 84/100, con gli affitti brevi in testa (87,8/100) grazie alla cordialità degli host e alle location suggestive.

Anche la ristorazione conferma l’eccellenza italiana con 86,4/100, trainata da esperienze culinarie uniche che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti stellati.

Il turismo fuori stagione conquista l’Italia

Un dato sorprendente emerge dal report: cresce la voglia di viaggiare in Italia anche fuori stagione. Il Paese detiene il 34,2% di tutte le ricerche di voli per l’Europa meridionale, segno di un interesse sempre più forte per autunno e inverno.

Città d’arte come Roma, Firenze e Venezia restano mete predilette anche nei mesi meno affollati, mentre regioni come Sicilia, Puglia e Trentino si affermano come destinazioni per esperienze enogastronomiche, outdoor e culturali durante tutto l’anno.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave in questa evoluzione: come sottolinea Mirko Lalli, CEO e fondatore di The Data Appeal Company, l’uso dell’AI consente di interpretare emozioni, tendenze e bisogni dei viaggiatori per progettare strategie più inclusive e sostenibili.

Una trasformazione che, secondo Valeria Sandei, CEO del Gruppo Almawave, “dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento concreto di crescita e pianificazione per il turismo del futuro”.

Così, con il suo equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, l’Italia si conferma non solo regina dei sogni dei viaggiatori europei, ma anche un modello di turismo intelligente e sostenibile, capace di brillare in ogni stagione.