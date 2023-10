L’Italia dell’ospitalità vince l’Oscar del Turismo 2023: gli hotel premiati

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock La spiaggia di Valle dell'Erica, in Sardegna

Considerati gli Oscar del Turismo per via del loro grande prestigio a livello internazionale, i World Travel Awards 2023 ci regalano moltissime sorprese. L’importante riconoscimento viene assegnato alle eccellenze dell’industria turistica globale, siano esse località di mare, città d’arte o strutture ricettive di lusso. Mentre si attende il Gran Gala finale, che si svolgerà a novembre, qualche giorno fa gli esperti del settore hanno votato per la categoria Best in Europe, che individua il meglio del nostro continente. E l’Italia ha fatto incetta di premi per quanto riguarda l’ospitalità, con tanti hotel che hanno ricevuto l’ambita statuetta.

I World Travel Awards 2023

Istituiti nel 1993, i World Travel Awards ogni anno premiano le eccellenze nell’ambito del turismo, fornendo un’importante guida ad esperti viaggiatori o semplici vacanzieri alla ricerca del meglio. Ricevere questo riconoscimento è dunque molto importante: per quanto riguarda l’edizione 2023, ci sono state diverse sorprese interessanti. Partiamo dalla miglior destinazione d’Europa, titolo che è stato assegnato al Portogallo. Il Paese ha vinto anche nelle categorie miglior città, con Lisbona, e miglior destinazione europea per un city break, con Porto. Inoltre l’Algarve è stata riconosciuta come la regione migliore per chi ama il mare. Mentre la miglior destinazione per tutte le stagioni in Europa è Batumi, splendida città della Georgia.

Gli hotel italiani premiati

E l’Italia? Il nostro Paese eccelle soprattutto nel mondo dell’ospitalità e del turismo di lusso, con tanti hotel premiati. Non possiamo che partire dalla Sardegna, che ha fatto davvero incetta di statuette, dimostrandosi un’eccellenza dell’industria turistica – nonché una delle mete balneari più amate di tutto il continente. L’Arbatax Park Resort si aggiudica il titolo di Eco Resort d’Europa: tante le attività green praticate, come la raccolta differenziata e il recupero delle acque piovane, ma anche il totale abbandono della plastica e lo sviluppo di una rete di orti solidali, per avere prodotti a km zero per i suoi ristoranti.

Immerso in un enorme parco verde, il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa, situato a Santa Teresa di Gallura, è il miglior Green Resort dell’anno. Alcune delle sue iniziative più ammirevoli? L’uso di veicoli elettrici per gli spostamenti all’interno della struttura e l’adozione di colonnine di ricarica disponibili gratuitamente per i clienti. Per quanto riguarda il settore del lusso, il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula è una vera eccellenza: si aggiudica infatti ben tre titoli, quello di miglior Luxury Beach Resort, quello di miglior Resort europeo e quello di miglior Sport Academy (grazie anche ai suoi 5 campi da calcio, 13 campi da tennis, 2 campi da padel e un’infinità di altri servizi).

Spostiamoci a Villasimius, dove il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa conquista due premi: quello di miglior Family & Wellness Resort e quello di miglior Hotel & Spa. Infine, Palazzo Doglio a Cagliari è stato premiato come miglior Hotel d’Italia, grazie ai numerosi servizi a disposizione dei clienti (tra cui l’area spa e il teatro, che ospita spesso manifestazioni culturali). Un riconoscimento importante è quello assegnato al Naturhotel Leitlhof di San Candido, una delle più belle mete dell’Alto Adige: è il miglior Green Hotel d’Europa.

In fatto di lusso, c’è un luogo che sembra essere davvero speciale. Si tratta del Capri Palace Jumeirah, situato sull’isola dei Faraglioni: è suo il titolo di miglior Luxury Hotel d’Italia. Infine, dobbiamo spostarci a Roma per incontrare il vincitore di altri due premi molto importanti. Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel ottiene quello di miglior City Family & Wellness Resort e quello di miglior Luxury City Resort d’Europa.