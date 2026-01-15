Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock L'Italia compare tra le mete preferite del 2026 dei britannici

C’è chi sogna templi immersi nella nebbia e chi, più semplicemente, una tavola apparecchiata al sole. Il Daily Mail ha condiviso le liste dei desideri di viaggio dei britannici per il 2026 che raccontano molto più di una classifica: parlano di stanchezza da mete scontate, di voglia di tempo lento, di esperienze che restano addosso. E in mezzo a Giappone, Islanda e Australia, l’Italia continua a farsi largo conquistando il cuore del Regno Unito.

Una ricerca che ha analizzato conversazioni su Reddit nel Regno Unito e trend di ricerca su Google ha messo nero su bianco le destinazioni “bucket list” più citate per l’anno in arrivo. Il Giappone guida la classifica, ma subito dietro ci sono Paesi che per i britannici non sono una novità assoluta. Eppure, continuano a chiamare. Tra questi, l’Italia. Non come moda passeggera, piuttosto come certezza che si rinnova.

Gli UK sognano di visitare l’Italia nel 2026

L’Italia si piazza al terzo posto ex aequo con la Francia, con un punteggio di 8,75 su 10. Non è solo Roma, Firenze o Venezia. Anzi. Sempre più spesso il richiamo arriva da altrove: colline assolate, strade provinciali, piccoli borghi che promettono una vita più semplice, anche solo per una settimana. La cucina resta un pilastro, sarebbe strano il contrario, ma non basta più dire “pasta e pizza”. A colpire è il contesto: mangiare bene in un posto bello, senza fretta, magari parlando con qualcuno del posto.

C’è poi il tema del paesaggio. Le campagne toscane, le coste del Sud, i laghi del Nord. Luoghi già visti mille volte in fotografia, ma che dal vivo funzionano ancora. E forse proprio perché non cercano di stupire a tutti i costi.

I viaggiatori britannici sembrano premiare questa coerenza. L’Italia non propone l’inedito assoluto ma promette qualità. E mantiene.

iStock

Gli altri Paesi

In cima alla lista c’è il Giappone, e non sorprende. È il viaggio da sogno, quello che richiede pianificazione, tempo, budget. Un altrove vero, fatto di città iperattive e silenzi improvvisi, di tecnologia e rituali antichi. Le località meno ovvie (Kawaguchiko, Kanazawa, Takayama) attirano quanto Tokyo e Kyoto.

Subito dopo arriva la Spagna. Un classico che non passa mai di moda. Ma non si parla solo di Ibiza o Barcellona. Málaga, Nerja, Javea. Posti dove si può tornare più volte e avere comunque la sensazione di non aver visto tutto. Per molti britannici, la Spagna è familiare. E proprio per questo continua a funzionare.

La Francia condivide il podio con l’Italia. Anche qui, Parigi resta protagonista, ma cresce l’interesse per le Alpi, per il Sud meno patinato, per le città di provincia. Viaggi che mescolano natura, cibo, cultura, senza l’obbligo di correre.

Più indietro, ma sempre presenti, Islanda e Grecia. La prima per chi cerca paesaggi estremi, silenzi, fenomeni naturali. La seconda per chi vuole mare, storia, ma anche un certo senso di casa. Thailandia, Australia, Canada e Nuova Zelanda chiudono la top ten, con un dato interessante: la Thailandia risulta tra le mete più cercate in assoluto.

Un segnale chiaro emerge da queste preferenze. Sempre più viaggiatori dichiarano di voler privilegiare esperienze dense, viaggi che “riempiono”, rispetto alle vacanze tradizionali. Meno resort, più storie da raccontare.