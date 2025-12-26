La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

In Italia, le bellezze del paesaggio montano sono davvero tantissime e l’unica cosa difficile da scegliere è come viverle per godersele al meglio. In Alta Badia, per esempio, il comprensorio altoatesino più amato delle Dolomiti fa da capofila quando si tratta di trascorrere le proprie vacanze invernali in montagna.

Dal 4 dicembre 2025 al 7 aprile 2026, infatti, i parchi Movimënt accolgono sciatori e amanti della montagna per una stagione ricca di eventi che spaziano dalla gastronomia stellata alle notti in slittino. Se state pensando di organizzare un weekend o una vacanza lunga in questa zona, queste sono le cose da fare!

Movimënt Challenge 2025/26

Tra le esperienze più coinvolgenti dell’inverno in Alta Badia spicca il ritorno del Movimënt Challenge, un appuntamento imperdibile per chi ama vivere la montagna in modo attivo e giocoso. Più che una gara, è una sfida personale aperta a tutti, capace di trasformare una giornata sugli sci in un’avventura memorabile tra alcune delle piste più spettacolari del comprensorio.

Il format prevede sei tappe distribuite sul territorio, libertà assoluta nella scelta del punto di partenza e un obiettivo da raggiungere nello stesso giorno, completando almeno quattro prove per conquistare un gadget esclusivo.

L’offerta si completa con attrazioni ad alto tasso di adrenalina, come il Parallel Slalom sulla Prè dai Corf, lo Speedcheck per gli amanti della velocità pura e il Movie Slalom Audi sulla pista Col Alto. Immancabili, infine, i Photopoint Movimënt, angoli dove scattare una foto da portare a casa!

De dl’ëra – La Giornata della Donna

L’8 marzo 2026, l’Alta Badia celebra l’universo femminile con De dl’ëra-La Giornata della Donna, un’intera giornata pensata per rendere omaggio alle sciatrici e alla loro passione per la montagna. Ventiquattro ore di eventi, iniziative speciali e promozioni dedicate trasformano la ricorrenza in un momento di festa, condivisione e sport sulla neve. Tra discese baciate dal sole, appuntamenti esclusivi e un’atmosfera vivace e inclusiva, la Giornata della Donna diventa l’occasione ideale per vivere le piste in modo diverso, celebrando energia, eleganza e libertà al femminile.

Oakley Community Days

A marzo tornano anche gli Oakley Community Days, dal 13 al 15 marzo 2026, un weekend che celebra lo sport, la condivisione e lo spirito di community nel cuore delle Dolomiti. Per tre giorni, le piste diventano il punto d’incontro tra appassionati e atleti della famiglia Oakley, offrendo l’opportunità unica di sciare fianco a fianco con professionisti e di partecipare a sessioni dedicate. Un’esperienza immersiva, fatta di performance, ispirazione e tanta adrenalina!

Bun de Gran Risa-Sci all’alba sulla pista leggenda

Tra le esperienze più esclusive spicca il Bun de Gran Risa, lo sci all’alba sulla pista simbolo dell’Alta Badia. Ogni giovedì, dal 5 febbraio al 5 marzo, la Gran Risa apre eccezionalmente alle prime luci del giorno, offrendo a un numero ristretto di sciatori la possibilità di scendere su un tracciato ancora immacolato. Accompagnati dai maestri di sci, si vive l’emozione di una partenza dal cancelletto di gara, seguita da una ricca colazione in quota che rende l’esperienza ancora più memorabile.

Nöt dla Liösa-Slittino in notturna

La montagna di notte regala emozioni speciali con la Nöt dla Liösa, una serata dedicata allo slittino illuminato sulla pista Trù Liösa Foram. In tre date selezionate, ossia il 29 gennaio, il 17 febbraio e il 5 marzo, la neve si accende di luci e atmosfera, con la cabinovia Piz Sorega in funzione fino alle 22:30. L’appuntamento del 17 febbraio aggiunge un tocco di festa con il Carnevale e la premiazione delle maschere più originali.

Giat dala nëi-Snowcat Experience

Infine, se desiderate scoprire il dietro le quinte della montagna, il Giat dala nëi-Snowcat Experience offre un punto di vista inedito sull’inverno dolomitico. Ogni mercoledì, dal 14 gennaio al 14 marzo 2026, si sale a bordo del gatto delle nevi per un’escursione affascinante tra piste e pendii, accompagnati da chi ogni notte lavora per creare il manto perfetto.