Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Gli interni di Palazzo Vecchio a Firenze

Come ogni 18 febbraio, Firenze torna a ricordare l’Elettrice Palatina, ovvero Anna Maria Luisa de’ Medici, morta il 18 febbraio 1743: fu proprio lei, con il lungimirante Patto di Famiglia, a garantire che le collezioni medicee rimanessero patrimonio dello Stato e della città, con l’obbligo di non spostarle mai. È grazie a lei se oggi esistono le Gallerie degli Uffizi e se tantissime opere d’arte, biblioteche, gioielli e raccolte storiche non sono state spostate altrove.

Anche quest’anno, la Culla del Rinascimento onora l’ultima discendente della famiglia dei Medici aprendo gratuitamente le porte dei Musei Civici Fiorentini ai visitatori. L’occasione perfetta per visitare alcuni dei luoghi più suggestivi di Firenze senza pagare il biglietto. Ma non solo, Fondazione MUS.E propone anche un ricordo suggestivo di questa grande figura femminile che con le sue scelte ha scritto (e continua a farlo) una pagina importante della storia di Firenze.

Quali musei aprono gratuitamente

Mercoledì 18 febbraio 2026, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’Elettrice Palatina, Firenze offre l’opportunità di visitare gratuitamente alcuni dei suoi luoghi simbolo.

Si tratta di un’iniziativa molto attesa sia dai residenti sia dai turisti, perché permette di accedere senza biglietto a musei e complessi monumentali che custodiscono secoli di storia, arte e identità fiorentina. Un modo concreto per rendere omaggio alla donna che ha garantito alla città la conservazione del suo immenso patrimonio culturale, trasformando questa ricorrenza in un’occasione speciale per scoprirlo.

L’ingresso sarà gratuito nei seguenti Musei Civici di Firenze:

Museo di Palazzo Vecchio – ore 9.00-19.00

– ore 9.00-19.00 Torre di Arnolfo – ore 9.00-17.00 (in caso di pioggia sarà accessibile solo il camminamento di ronda)

– ore 9.00-17.00 (in caso di pioggia sarà accessibile solo il camminamento di ronda) Museo Novecento – ore 11.00-20.00

– ore 11.00-20.00 Complesso di Santa Maria Novella – ore 9.00-17.30

– ore 9.00-17.30 Cappella Brancacci – ore 10.00-17.00

– ore 10.00-17.00 MAD Murate Art District – ore 14.30-19.30

Ricordiamo che le biglietterie chiudono un’ora prima rispetto al museo.

L’evento speciale (gratuito) a Palazzo Vecchio

Oltre all’ingresso gratuito ai Musei Civici, per il 18 febbraio è stata organizzata anche un’attività di living history nel Museo di Palazzo Vecchio: i visitatori potranno dialogare con l’Elettrice Palatina, impersonata da un’attrice (Giaele Monaci), per conoscere la sua storia e il suo carattere peculiare, in un viaggio che li accompagna a scoprire le ragioni storiche che la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di Famiglia. L’introduzione alla sua figura e al contesto storico è a cura di Andrea Verga.

L’evento speciale si terrà alle ore 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 e 17:00 e si può partecipare all’incontro gratuitamente. È obbligatorio, però, effettuare la prenotazione. Per informazioni e prenotare l’evento living history con l’Elettrice Palatina potete scrivere a info@musefirenze.it.

“Nell’anniversario della sua scomparsa, l’apertura gratuita dei Musei Civici Fiorentini e l’iniziativa di living history a Palazzo Vecchio vogliono essere un’occasione viva di incontro e di conoscenza – ha commentato l’assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini -, per riscoprire le ragioni storiche e il valore attuale di quella decisione che ha consegnato a Firenze un’eredità unica al mondo”.

Un’occasione speciale, quella del 18 febbraio, non solo per camminare tra capolavori senza tempo, ma anche per ricordare che il patrimonio di Firenze è arrivato fino a noi grazie alla visione di una donna che ha saputo guardare lontano.