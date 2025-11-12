Volare tra incantesimi e avventure: aerei a tema Harry Potter e attività interattive a bordo con LATAM e Warner Bros. Discovery

LATAM Group ha annunciato una partnership esclusiva con Warner Bros. Discovery America Latina per offrire ai passeggeri esperienze ispirate a Harry Potter durante i voli. L’iniziativa, che prende il via il 12 novembre 2025, segna un passo innovativo nel settore dell’aviazione, combinando trasporto, intrattenimento e merchandising ufficiale in un progetto unico nel suo genere.

In volo con Harry Potter

Il primo aereo a ricevere il design speciale è un Boeing 787-9, seguito da un Airbus 320, entrambi decorati con decalcomanie raffiguranti illustrazioni emblematiche tratte dai film della celebre saga. Gli aerei non smettono di stupire, come il volo più lungo del mondo. Questi velivoli opereranno su rotte nazionali e internazionali, offrendo ai viaggiatori non solo un’esperienza di volo straordinaria, ma anche uno spettacolo visivo per chi li osserverà negli aeroporti della regione. L’iniziativa durerà 12 mesi, durante i quali LATAM trasformerà alcuni dei suoi voli in veri e propri percorsi immersivi nel mondo magico di Hogwarts.

Un elemento centrale del progetto sarà LATAM Play, la piattaforma di intrattenimento e connettività a bordo, che offrirà ai passeggeri la possibilità di guardare l’intera saga cinematografica di Harry Potter, insieme a contenuti esclusivi legati ai film. Grazie a questa iniziativa, i viaggiatori potranno vivere un’esperienza coinvolgente non solo durante il volo, ma anche prima e dopo, grazie a contenuti interattivi e attività speciali progettate per appassionare grandi e piccini.

Esperienza immersiva per gli appassionati di Hogwarts

Paulo Miranda, Vicepresidente Customer di LATAM Airlines Group, ha commentato: “Harry Potter è una storia che ha segnato intere generazioni nel mondo. Siamo entusiasti di presentare questa alleanza che trasforma l’esperienza di volo in un viaggio unico e memorabile per i nostri clienti. In LATAM vogliamo connettere le persone non solo con le destinazioni, ma anche con le storie che le ispirano.”

Da parte sua, Pablo Greco, Vicepresidente Ad Sales per la Regione Andina di Warner Bros. Discovery, ha aggiunto: “Vedere un’icona globale come Harry Potter insieme a LATAM ci riempie di entusiasmo. In Warner Bros. Discovery cerchiamo costantemente modi creativi per integrare i nostri franchise nelle esperienze quotidiane e sorprendere i fan in modi nuovi e inaspettati. Questo progetto, creato e prodotto in Cile e ora in espansione regionale, dimostra il potenziale dei nostri brand nel creare connessioni profonde e significative in contesti innovativi.”

L’iniziativa assume un significato ancora maggiore in vista del 25° anniversario del film Harry Potter e la Pietra Filosofale, che ricorrerà nel 2026. In quell’occasione i passeggeri potranno sentirsi parte della celebrazione grazie a esperienze a tema a bordo, tra cui scenografie nella cabina, prodotti da collezione e catering ispirato al mondo della saga. Per estendere ulteriormente l’esperienza, saranno organizzati concorsi, eventi interattivi e attività speciali negli aeroporti e sui social media, offrendo ai fan la possibilità di vincere voli, esperienze a tema e merchandising ufficiale.

Questa iniziativa rappresenta un esempio innovativo di come le compagnie aeree possano integrare l’intrattenimento e le esperienze immersive nella loro offerta, andando oltre il semplice trasporto per trasformare il viaggio stesso in un’avventura indimenticabile. Con questa collaborazione, LATAM e Warner Bros. Discovery non solo celebrano una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, ma ridefiniscono il concetto di esperienza di volo, dimostrando che il trasporto aereo può diventare un palcoscenico per la fantasia, la cultura e la magia.