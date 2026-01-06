Sono queste le grandi città più (e meno) care d’Italia: la classifica che fa discutere

Tra le 18 grandi città italiane, ce ne sono alcune che hanno un costo della vita decisamente più costoso: il Codacons ha stilato la nuova classifica

Panoramica su Milano, la città più costosa d'Italia

Ormai non è più una novità: Milano si conferma la città più cara d’Italia, con un costo della vita del 62% più alto rispetto a quello di Napoli. È quanto emerge dall’ultima fotografia scattata dal Codacons, che ha condotto uno studio basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit (ministero Imprese e Made in Italy) su 18 grandi città italiane.

Qual è la città in cui conviene mangiare un panino? E dove un cappuccio al bar è più economico? Dalla spesa alimentare ai servizi, ecco dove conviene viaggiare e vivere nel Belpaese secondo la classifica basata sui prezzi del 2025.

