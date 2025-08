123RF Fedeli in Piazza San Pietro per il Giubileo

Agosto, periodo di vacanze e ferie per chi si può permettere di staccare per qualche settimana, o anche solo per qualche giorno, dal lavoro. Così, anche il calendario ufficiale del Giubileo 2025 si prende una pausa per riprendere con un fitto programma di grandi eventi il prossimo settembre. Questo, naturalmente, non significa che non si possa vivere lo spirito dell’Anno Santo anche nelle settimane agostane, anzi il mese più caldo dell’anno si apre proprio con l’energia dei Giovani, protagonisti a Roma fino al 3 agosto.

La città, ancora vibrante di pellegrini, invita dunque a vivere anche il tempo del relax dedicandosi alla riflessione e alla preghiera. Secondo le intenzioni con cui lo stesso Papa Leone XIV ha salutato, a sorpresa, i fedeli in Piazza San Pietro lo scorso 29 luglio dopo la Messa presieduta da S.E.R. Monsignor Rino Fisichella. «il mondo ha bisogno di messaggi di speranza; voi siete questo messaggio, e dovete continuare a dare speranza a tutti».

«Speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo! – ha proseguito, a braccio. – Nei prossimi giorni avrete l’opportunità di essere una forza che può portare la grazia di Dio, un messaggio di speranza, una luce alla città di Roma, all’Italia e a tutto il mondo. Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo. E il nostro grido deve essere anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti: “Vogliamo la pace nel mondo!”. Preghiamo per la pace e siamo testimoni della pace di Gesù Cristo, di riconciliazione, di questa luce del mondo che tutti stiamo cercando».

123RF

Seguendo, dunque, questo auspicio, in assenza di grandi eventi, agosto è il momento ideale per immergersi individualmente nella spiritualità giubilare, attraversando per esempio le Porte Sante delle quattro basiliche papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. E ancora, perché no, i pellegrini possono seguire i cammini giubilari, come il Pellegrinaggio delle Sette Chiese, tra vicoli e piazze che sussurrano storia. Un invito a rallentare mantenendosi sul sentiero della fede.

Il Giubileo dei Giovani inaugura il mese di agosto

Il programma del 2 e 3 agosto

Come detto, i primi giorni di agosto vedono Roma affollata di ragazzi in pellegrinaggio nella capitale per partecipare al Giubileo dei Giovani, evento straordinario che dal 28 luglio al 3 agosto vede confluire nella Città Eterna fedeli da ben 146 paesi. E i numeri sono da capogiro: secondo i primi dati diffusi, infatti, sono stati nientemeno che 120mila i ragazzi che hanno assistito alla celebrazione di benvenuto in Piazza San Pietro. Il programma è proseguito con due giornate dedicate ai Dialoghi con la città, con oltre 70 eventi culturali, artistici e spirituali in luoghi come Trastevere e il Pincio. Con concerti, mostre e momenti di riflessione.

Venerdì 1° agosto, poi, il Circo Massimo ospita la Giornata Penitenziale (10:30-18:00), con oltre 1.000 sacerdoti disponibili per il Sacramento della Riconciliazione in dieci lingue per preparare i cuori alla veglia con Papa Leone XIV. Cuore dell’appuntamento è, però, il primo weekend del mese (2 e 3 agosto), quando Tor Vergata si riempirà di tutta l’energia in circolazione in città. Sabato 2, i cancelli aprono alle 9:00, accogliendo – secondo le stime della vigilia – circa un milione di giovani.

123RF

Qui, dalle 14:00 alle 20:00, il palco ospita musica e testimonianze. Alla conduzione, tra gli altri, Rudy Zerbi e Lorena Bianchetti e altri, con ospiti come Il Volo, Matt Maher, le christian band The Sun e Reale, e il coro Hakuna Group Music. Segue, alle 20:30, la Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV durante la quale tre giovani dialogheranno con il Pontefice su temi quali amicizia, coraggio e spiritualità. La notte si trascorre quindi in tende e sacchi a pelo, in un clima di fraternità mentre domenica 3, alle 9:00, è in programma la Messa conclusiva presieduta dal Papa chiude l’evento, lasciando un segno di speranza.

Come raggiungere Tor Vergata

Per agevolare una viabilità scorrevole nelle giornate conclusive del Giubileo dei Giovani, Roma Mobilità ha messo a punto un piano specifico per raggiungere Tor Vergata in tutta sicurezza. I percorsi pedonali principali (1 ARANCIONE, 2 VIOLA, 3 CELESTE), assistiti da volontari della Protezione Civile, con punti acqua e presidi sanitari, conducono ai varchi Archiginnasio, Passo Lombardo e CNR, con potenziamenti dei trasporti pubblici e stalli per bus turistici.

Per chi utilizza la Metro A, la stazione Anagnina collega al varco Passo Lombardo tramite il percorso VIOLA (5 km), che attraversa Via Vincenzo Giudice e Via Bernardino Alimena. Metro C, invece, offre due opzioni: dalla stazione Giardinetti, il percorso ARANCIONE (3,5 km) segue Via dei Romanisti e Via della Sorbona fino al varco Archiginnasio; da Grotte Celoni, il percorso CELESTE (5 km) passa per Via del Torraccio e Via di Vermicino fino al varco CNR.

I treni regionali FL4 e FL6 fermano a Ciampino, da cui il percorso VERDE si unisce al VIOLA (7,5 km) via Via della Stazione di Ciampino. Roma Mobilità informa anche che, per l’occasione, Metro A, B/B1 e C prolungano il servizio dalle 4:30 all’1:30, con corse potenziate sulla tratta San Giovanni-Grotte Celoni di Metro C. Le stazioni Torre Angela, Torrenova e Tor Vergata FS restano, invece, chiuse, e il 3 agosto l’ingresso a San Giovanni è limitato: i pellegrini da Metro C devono, quindi, proseguire a piedi fino a Termini.

123RF

Il corpo del beato Pier Giorgio Frassati esposto per la prima volta a Roma

In concomitanza con il grande evento per i giovani, a inizio agosto Roma accoglie per la prima volta il corpo incorrotto del beato Pier Giorgio Frassati, giovane torinese simbolo di fede e carità. Fino a lunedì 4 agosto, infatti, la basilica di Santa Maria sopra Minerva – a pochi passi dal Pantheon – ospita le spoglie che dal 1990 sono custodite nel Duomo di Torino, in vista della canonizzazione di Frassati prevista per il 7 settembre insieme a quella di Carlo Acutis.

L’esposizione, organizzata dalla Diocesi di Roma tramite l’Ufficio per la pastorale giovanile, ha avuto inizio lo scorso 26 luglio con una Messa solenne presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. La basilica domenicana, scrigno di arte e spiritualità, diventa per l’occasione luogo di catechesi, incontri e conferenze multilingue per far conoscere la vita di Frassati, “uomo delle Beatitudini”, esempio di gioia, giustizia sociale e dedizione ai poveri.

La sua testimonianza, che ha toccato cuori in tutto il mondo, risuona tra le navate di Santa Maria sopra Minerva, invitando i giovani a vivere la speranza del Giubileo. Il 4 agosto, una Messa alle 11:00, celebrata dall’arcivescovo di Sydney Anthony Fisher – che già portò Frassati alla GMG 2008 – chiuderà la venerazione, prima del ritorno della reliquia a Torino.

123RF

Il Giubileo ad agosto: le Porte Sante e il Pellegrinaggio delle Sette Chiese

Quando, infine, gli eventi dell’Anno Santo entrano in pausa estiva, i pellegrini possono continuare a vivere l’Anno Santo in maniera personale. Intanto, resta comunque possibile attraversare le Porte Sante aperte tra fine 2024 e inizio 2025 delle quattro basiliche papali. Inoltre, un’esperienza unica è il Pellegrinaggio delle Sette Chiese, che segue il percorso di San Filippo Neri. Questo itinerario – che nel suo tracciato completo è lungo 20 km – tocca le basiliche di San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura, San Lorenzo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano.

Tradizionalmente percorso a piedi in una giornata, richiede scarpe comode e una borraccia d’acqua, soprattutto sotto il sole di agosto. È un viaggio nella storia e nella fede, tra marmi antichi e silenzi sacri, che culmina con l’indulgenza plenaria. Agosto, con il suo ritmo più lento, è ideale per questo cammino, magari con qualche pausa relax per ristorarsi e godere appieno delle bellezze romane senza tempo.