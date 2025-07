12RF Facciata della Basilica di San Pietro

Sono arrivate le settimane più caldo dell’anno e il mese di luglio accende Roma di un’energia unica grazie anche ai tanti appuntamenti previsti per il Giubileo 2025. L’Anno Santo che Papa Francesco ha inaugurato ufficialmente lo scorso 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa di San Pietro, continua, infatti, a coinvolgere milioni di fedeli. E invita i pellegrini da ogni parte del mondo a vivere la città come nel segno del motto Spes non confundit.

Tempo di riconciliazione, riflessione e rinnovamento per antonomasia, il Giubileo è per i fedeli un momento di coinvolgimento particolarmente intenso. A partire dalla possibilità di attraversare le Porte Sante nelle quattro basiliche papali (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura) per ricevere l’indulgenza plenaria. Roma, culla della cristianità, regala davvero in un abbraccio globale in cui fede, cultura e comunità si incontrano.

E se il calendario ufficiale di giugno si è chiuso con il Giubileo dei Sacerdoti che ha riempito Piazza San Pietro per la Messa presieduta da Papa Leone XIV, culminata in ordinazioni presbiterali nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, luglio si apre con altrettanta vivacità. In particolare, la prima data in agenda è venerdì 4 luglio quando il Coro del Clare College dell’Università di Cambridge, diretto dal maestro Graham Ross, è atteso per un concerto celebrativo.

Giovanni Pierluigi da Palestrina: un concerto per celebrare i 500 anni dalla nascita

A ospitare l’evento è Santa Maria Maggiore in occasione del 500° anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), che proprio in questa basilica papale fu cantore. Considerato tra i più grandi compositori del Rinascimento e figura centrale della musica sacra del XVI secolo, Giovanni Pierluigi da Palestrina nacque vicino Roma e trascorse quasi tutta la sua vita nella capitale. La sua presenza è attestata già nel 1537 grazie a un documento che lo cita tra i giovani cantori della basilica dove anni dopo sarebbe diventato maestro di cappella.

Massimo esponente della cosiddetta Scuola Romana, il compositore fece carriera a Roma assumendo ruoli prestigiosi come quello di direttore della Cappella Giulia in Vaticano, grazie all’elezione di Papa Giulio IIII, suo protettore. Nel 1554 pubblicò il suo primo libro di messe, e poco dopo entrò nella prestigiosa Cappella Sistina dalla quale, tuttavia, fu poi costretto a dimettersi a causa delle rigide regole ecclesiastiche contro i cantori sposati.

Ma il percorso di Palestrina continuò ad altissimi livelli in altre basiliche della città così come presso nobili famiglie italiane. Tra queste, per esempio, quella degli Estensi a Ferrara e dei Gonzaga di Mantova. Svariate anche le composizioni di polifonia sacra che pubblicò durante la sua vita, a partire dalla Missa Papae Marcelli, che fu apprezzata dal clero anche per la sua aderenza alle direttive del Concilio di Trento. A ricordarne vita è opere – morì a Roma nel 1594 e fu sepolto nella Basilica di San Pietro con funerali solenni – è oggi il Coro del Clare College, fondato nel 1972.

Composto da 30 voci miste, il coro universitario tra i migliori al mondo presenta un programma articolato. Questo comprende brani tratti da due Messe quaresimali, il Magnificat a cinque voci in secondo tono e il mottetto per tre cori Ad te levavi oculos meos. Completano il repertorio alcune composizioni di due contemporanei inglesi di Palestrina, Robert White e William Byrd.

Dopo questo primo appuntamento, i fedeli dovranno attendere la fine del mese per due i Grandi Eventi giubilari. Luglio si chiude, infatti, con il Giubileo dei Missionari Digitali e Influencer Cattolici (28-29 luglio), una novità che celebra l’evangelizzazione sui social, e il Giubileo dei Giovani (28 luglio-3 agosto), un’esplosione di musica, catechesi e incontri interculturali.

I Grandi Eventi giubilari nel mese di luglio

Il Giubileo dei Missionari Digitali e Influencer Cattolici

Nel cuore dell’anno giubilare, Roma chiama i Missionari Digitali e gli Influencer Cattolici a un evento unico il 28 e 29 luglio, un’occasione per portare la “Buona Novella” nel mondo digitale proprio come recita il motto Pellegrini di Speranza. Perché, secondo le intenzioni con cui è stato indetto l’Anno Santo, essere missionari di speranza oggi significa anche diffondere la luce del Vangelo attraverso social network, blog e app, trasformando vite con messaggi di amore e fede. In questo senso, il Giubileo 2025 è il primo dedicato all’evangelizzazione online, unendo formazione, celebrazione e ispirazione per chi usa il web come strumento di missione.

Il programma della due giorni di fine luglio è denso. Il 28 luglio, la giornata inizia alle 8:00 con la celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, per poi proseguire alle 9:30 con l’inaugurazione ufficiale presieduta dal cardinale Pietro Parolin presso l’Auditorium Via della Conciliazione. Qui si svolge l’intero primo giorno, con una serie di conferenze, tavole rotonde e gruppi di lavoro per riflettere sul futuro e sul ruolo della Chiesa nel mondo digitale. Tra gli interventi spiccano quello di Monsignor Lucio A Ruiz, di S.E. Rino Fisichella e di P. David McCallum SJ.

Il giorno successivo, domenica 29 luglio, il ritrovo è in Piazza Pia – Via della Conciliazione alle 8:00 per il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, un momento di riflessione spirituale imprescindibile. Quindi, alle 10:00, è prevista la celebrazione eucaristica in San Pietro a cui segue, nei Giardini Vaticani, la consacrazione della missione digitale a Maria. A pranzo si torna all’Auditorium per un incontro ecumenico e, alle 16, le vie della città ospitano un Rally missionario, strumento giocoso con cui condividere gioia tramite i social media. Infine, la serata si accende in Piazza Risorgimento che diventa il cuore di un evento tra musica e testimonianze di missione nel contesto digital.

Il Giubileo dei Giovani

A chiudere il mese di luglio, e insieme aprire agosto, sotto il cielo della Città Eterna ci pensa il Giubileo dei Giovani, i cui appuntamenti sono in programma dal 28 luglio al 3 agosto. Si tratta di un evento per il quale si prevede la presenza di centinaia di migliaia di fedeli e, proprio per questo, il Comune di Roma ha definito un piano straordinario di viabilità in modo da agevolare il raggiungimento delle varie location coinvolte.

La manifestazione prende il via il 29 luglio, alle 18:00, con Piazza San Pietro che si prepara ad accoglie i giovani per una Messa di benvenuto della Chiesa di Roma. Il 30 e 31 luglio sono, quindi, dedicate a eventi culturali, artistici e spirituali sparsi tra vicoli e piazze cittadine, da Trastevere al Pincio. Venerdì 1° agosto, quindi, il Circo Massimo ospita una giornata penitenziale (dalle 10:30 alle 18:00) con il Sacramento della Riconciliazione mentre da sabato 2 agosto, è Tor Vergata a diventare epicentro dell’evento. Qui è prevista la veglia insieme a Papa Leone XIV e, domenica 3 agosto, la Messa papale alle 9:00 per un abbraccio collettivo finale.

Muoversi con i mezzi pubblici è facile. Le basiliche sono raggiungibili con Metro A (Ottaviano o Cipro per San Pietro, San Giovanni per Laterano, Termini o Cavour per Santa Maria Maggiore), Metro B (Basilica San Paolo, Circo Massimo) o treni regionali FL3/FL5 (San Pietro). Inoltre, per Tor Vergata, il 2 e 3 agosto, quattro percorsi pedonali dai varchi Archiginnasio, Passo Lombardo e CNR, con volontari, acqua e presidi sanitari, facilitano l’accesso. I bus turistici hanno stalli dedicati (permesso “G”, 50 euro/giorno) in undici zone. Tutti i dettagli legati a mezzi pubblici e bus sono consultabili sul sito di Roma Mobilità.