Un viaggio attraverso la ricchezza naturale italiana: nel weekend, non perdete gli eventi organizzati dal FAI in occasione della Giornata della Biodiversità

Fonte: iStock Anche alla Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torregli ci sarà un evento dedicato alla biodiversità

Tutte le specie sono interconnesse, dipendono l’una dall’altra: le foreste forniscono dimore agli animali, gli animali mangiano le piante, che hanno bisogno di un suolo sano per crescere, reso tale dai funghi, che aiutano a decomporre gli organismi per fertilizzarlo. Con una minore biodiversità, queste connessioni si indeboliscono e, con il passare del tempo, vengono messe a rischio tutte le specie nell’ecosistema. La biodiversità è importante anche per le persone, basti pensare a quanto le piante siano fondamentali nel rilascio dell’ossigeno.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla biodiversità, il FAI ha creato una campagna chiamata “Camminate nella biodiversità”, con tante iniziative suddivise in due weekend: quello del 18 e 19 maggio e quello del 25 e 26 maggio 2025. Partecipando a queste giornate, avrete l’opportunità di osservare da vicino la biodiversità e comprenderne il valore, esplorando il rapporto tra uomo e natura attraverso il tempo.

Ma dove e quali sono gli eventi più belli da non perdere durante le Giornate FAI della Biodiversità? Questi i nostri consigli.

Visita alle Saline Conti Vecchi, Assemini (CA)

Estese per circa 2700 ettari nello scenario dello stagno di Santa Gilla, si trovano le più antiche saline della Sardegna. Stiamo parlando delle Saline Conti Vecchi di Assemini dove, per quasi un secolo, l’ingegno umano e l’ambiente naturale hanno collaborato armoniosamente. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, avrete l’opportunità di visitarle accompagnati da Silvia Zoccheddu, volontaria della Lipu.

Seguendo un percorso in trenino, scoprirete la flora e la fauna che popolano la vasta zona umida di Santa Gilla, con un approfondimento dedicato alla straordinaria biodiversità delle zone umide legate alla produzione del sale. Al termine del tour in trenino, potrete visitare liberamente gli edifici storici della salina, restaurati e riallestiti con arredi, macchinari e documenti originali risalenti agli anni ’30.

Le visite saranno sabato 17 maggio alle 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 e 16:00, mentre domenica 18 maggio alle 14:00, 15:00 e 16:00. Il biglietto per gli iscritti FAI costa 4 euro, mentre quello intero 16 euro.

Attività nel Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)

Domenica 18 maggio, al Castello di Avio, potrete partecipare a due passeggiate lungo le mura del maniero alla scoperta dell’ambiente naturale circostante. Definita “il giardino d’Europa” da Goethe nel suo Viaggio in Italia, questa zona è ricca di biodiversità ed erbe spontanee: durante le attività potrete approfondire la conoscenze delle specie botaniche e faunistiche che popolano questo territorio, sia all’interno che all’esterno delle mura.

Le visite guidate sono alle 10:30 e alle 15:30; l’ingresso è gratuito per gli iscritti al FAI, mentre quello intero costa 9 euro ed è consigliata la prenotazione.

Giardino della Kolymbethra, Agrigento

Per una immersione a 360 gradi nella natura, raggiungete la Valle dei Templi ad Agrigento e partecipate all’evento Risveglio alla Kolymbethra. Insieme all’istruttrice Annalisa Criscenzo, avrete l’opportunità di riscoprire le benefiche pratiche del risveglio sensoriale avvolti dai suoni della natura, dal canto degli uccelli al gracidare dei ranocchi. Durante l’incontro, oltre alla pratica, verranno condivise curiosità e approfondimenti sulle straordinarie specie botaniche che popolano il giardino, mentre alla fine è prevista la degustazione delle marmellate prodotte con gli agrumi.

L’appuntamento è alle 8:15 alla biglietteria di Porta V (Valle dei Templi); è consigliato un abbigliamento a strati ed è necessario portare con sé il tappetino yoga. Gli iscritti al FAI pagano 13 euro, mentre il biglietto intero costa 20 euro.

Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)

Domenica 25 maggio 2025, invece, al Castello e Parco di Masino, la biodiversità verrà celebrata con una breve camminata all’interno del parco e con un laboratorio creativo dedicato alle api. Ad accompagnarvi in questa giornata di scoperta ci sarà il prof. Fulvio Piccinino, che vi racconterà la storia dell’evoluzione virtuosa del rapporto uomo-ape, della distruzione degli alveari e dell’apicultura razionale.

Durante il laboratorio ci saranno anche momenti esperienziali di gusto e olfattivi alla scoperta della comunicazione delle api, mentre alla fine ci sarà una speciale degustazione del miele prodotto da un’azienda locale.

La camminata, il laboratorio e la degustazione saranno alle 11:00, 14:15 e 15:45; gli iscritti al FAI pagano 9 euro, mentre il biglietto intero costa 24 euro. Il biglietto comprende l’ingresso libero al castello, al parco e al labirinto, oltre che la camminata nel parco, il laboratorio e la degustazione.

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

La Giornata Mondiale della Biodiversità è un’ottima occasione per stare all’aria aperta e scoprire alcuni dei beni FAI più interessanti, come la Villa dei Vescovi e il suo parco agricolo. Domenica 25 maggio, alle 11:00 e alle 15:00, potrete partecipare a una passeggiata nel verde che vi permetterà di scoprire i segreti di questi vigneti, dove tra i filari crescono anche alcune piante da frutto, e di conoscere da vicino il vino naturale prodotto con le uve coltivate nei terreni che circondano la villa.

La passeggiata terminerà nell’apiario, dove gli apicoltori delle arnie della villa vi guideranno alla scoperta del loro lavoro quotidiano per la tutela delle api, accompagnando il racconto con una piccola attività didattica, pensata per coinvolgere grandi e piccoli. Infine, potrete visitare in autonomia la Villa dei Vescovi o partecipare a una visita guidata. Per le famiglie è prevista anche una caccia al tesoro!

L’ingresso per gli iscritti al FAI è gratuito, mentre i biglietti interi costano 11 euro.