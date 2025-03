Questo weekend scoprite i paesaggi culturali italiani, e non solo, in un modo unico partecipando alle tante visite guidate: queste quelle da non perdere

Il 14 marzo 2025, l’Italia celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, un’occasione unica per scoprire il nostro territorio in un modo originale, imparando allo stesso tempo a prendercene cura. Istituita nel 2017 dal Ministero della Cultura, questa giornata prevede eventi organizzati in diverse parti del Paese, non solo all’aperto, quindi a stretto contatto con l’ambiente, ma anche all’interno di vari musei dove il paesaggio viene raccontato attraverso artisti e periodi storici differenti.

Quali sono gli eventi da non perdere questo weekend? Questa la nostra selezione!

Visita al Giardino di Villa Arconati, Bollate

Villa Arconati è una delle più belle e maestose dimore della provincia di Milano che, insieme al suo giardino, rappresenta un patrimonio di grande valore storico, culturale e architettonico. Ed è proprio il giardino monumentale il protagonista dell’evento organizzato per venerdì 14 marzo alle 15:00, durante il quale i visitatori potranno fare una passeggiata, accompagnati dalle guide FAR, per godere del fascino del giardino che si prepara all’arrivo della primavera con i suoni, i colori e i profumi della natura.

La visita guidata dura 1 ora e costa 10 euro a persona; i posti sono limitati, quindi consigliamo di prenotare.

Museo d’Arte Orientale, Venezia

A Venezia, il Museo d’Arte Orientale rappresenta un must per chiunque ami l’arte giapponese: al suo interno, infatti, è esposta una delle più grandi collezioni d’Europa dedicata al periodo Edo. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il museo propone una visita guidata chiamata “Caducità e bellezza. Paesaggi letterari del Giappone”, a cura di Elisa de Concini.

Durante la visita potrete intraprendere un interessante percorso tra lacche, stampe e carte da gioco che riflette sulla sensibilità della cultura giapponese per i mutamenti stagionali. La visita, inclusa nel biglietto d’ingresso, sarà il 14 marzo alle 15:30 e permetterà di ammirare, in via eccezionale, anche diverse opere conservate nei depositi del museo.

Giardino Pensile del Palazzo Reale, Napoli

Particolarmente suggestivo è l’evento organizzato al Giardino Pensile del Palazzo Reale di Napoli, dove i visitatori potranno ammirare i paesaggi che lo caratterizzano e circondano immersi in una luce particolare: quella del tramonto. L’evento, chiamato appunto “Vedute al tramonto”, propone un itinerario guidato alla scoperta dell’incantevole Giardino Pensile.

Il personale del museo accompagnerà i visitatori, in gruppi di massimo 25 persone, in un percorso suggestivo tra fontane, pergolati e specie botaniche. Le visite, per le quali è richiesta una prenotazione, avranno inizio il 14 marzo alle 16:30 e alle 17:30, mentre il costo è incluso nel biglietto d’ingresso al museo.

Villa Piacenza Boccanegra, Ventimiglia

La Giornata Nazionale del Paesaggio rappresenta anche un’occasione unica per scoprire luoghi che solitamente non sono accessibili al pubblico, come Villa Piacenza Boccanegra a Ventimiglia. Il 14 marzo ci sarà un’apertura straordinaria che vi permetterà di visitare questo incredibile esempio di giardino botanico di “acclimatazione” creato dalla botanica inglese Ellen Willmott, che acquistò la proprietà nel 1906 e curò il giardino sino al 1926.

Dell’estensione di quattro ettari, il giardino è stato pensato per integrare la vegetazione autoctona con specie esotiche: qui convivono oliveto e agrumeto, lavanda, lentisco e rosmarino delle colture locali e aloe, agavi, opunzie e piante particolari come l’Agathis robusta della Nuova Zelanda e l’Encephalartos longifolius del Sud Africa. Sono previste quattro visite di massimo 20 persone nell’arco della giornata, solo su prenotazione, negli orari 9:00, 11:00, 14:30 e 16:30.

Archivio di Stato, Asti

Se amate viaggiare, sicuramente questo è l’evento da segnare in agenda! L’Archivio di Stato di Asti, il 14 marzo, inaugurerà una mostra documentaria che sarà visitabile fino al 31 marzo 2025 chiamata “Paesaggi d’Europa: cartoline e ricordi di viaggio”. L’obiettivo della mostra è descrivere, attraverso alcune splendide cartoline d’epoca conservate negli archivi storici di alcune famiglie nobili, i paesaggi europei, molti dei quali sono oggi riconosciuti Patrimonio UNESCO.

Questi documenti offrono anche uno spunto di riflessione sull’importanza del paesaggio come risorsa essenziale per i diritti umani e la protezione dell’ambiente. La mostra può essere visitata durante gli orari d’apertura dell’archivio.

Parco Archeologico di Rudiae, Lecce

Gli appassionati di storia possono fare un viaggio indietro nel tempo al Parco Archeologico di Rudiae: inserito nel suggestivo paesaggio della Valle della Cupa, rappresenta uno dei siti archeologici più importanti dell’intera penisola salentina, famoso per aver dato i natali a Quinto Ennio (239-169 a.C.), il padre della letteratura latina. Nell’area archeologica, infatti, sono state riportate alla luce necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2025, sabato 15 marzo potrete partecipare alla visita guidata organizzata da un team di archeologi, a cui seguirà una degustazione a tema a cura del vicino Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Presta Columella” di Lecce.

Passeggiata Alimurgica, Aidone

Per vivere il paesaggio immergendosi nelle sue bellezze, l’associazione Ecomuseo: I Semi di Demetra ha organizzato una passeggiata nell’area di Morgantina, nel comune di Aidone. Si tratta dell’area adiacente al sito archeologico da cui si può osservare a 360 gradi il paesaggio circostante, apprezzandone tutte le peculiarità. I visitatori potranno fare una passeggiata lungo il sentiero, arrivando alla chiesetta della Madonna du Scursun, che costeggia il parco archeologico, scoprendo le erbe e i fiori che in questo periodo cominciano a colorare il paesaggio.

L’evento si terrà domenica 16 marzo a partire dalle ore 9.30, per una durata di circa tre ore.