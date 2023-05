Giornata Internazionale dei Musei: i più belli da visitare in Italia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Il grande patrimonio artistico e culturale italiano viene celebrato in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, un appuntamento imperdibile che ricorre ogni anno il 18 maggio. Si tratta di un evento nato nel lontano 1997, grazie all’impegno dell’International Council of Museums (ICOM), e che nel corso del tempo ha coinvolto migliaia di istituzioni in tutto il mondo, dall’Europa all’America, passando per l’Africa, l’Oceania e l’Asia. Scopriamo qual è il tema che verrà approfondito nel 2023 e i musei più belli da visitare in Italia.

Il tema della Giornata dei Musei 2023

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, ogni anno viene affrontato un tema di grande interesse per il pubblico: stavolta si parla di Musei, Sostenibilità e Benessere. Le istituzioni culturali hanno infatti un ruolo determinante nello sviluppo delle nostre comunità, e offrono uno spunto importante per favorire un cambiamento positivo volto a costruire una società più sostenibile, passando anche per il benessere dei suoi singoli componenti.

Tante sono le azioni che i musei possono mettere in atto per promuovere questo cambiamento: dalla promozione dell’inclusività alla lotta contro i cambiamenti climatici. Il nostro futuro passa anche dalla cultura. Molte istituzioni italiane si preparano ad accogliere visitatori in vista di questo importante appuntamento annuale, organizzando incontri e aperture straordinarie che coinvolgeranno i più curiosi. Ci sarà l’opportunità di seguire tour tematici e visitare i musei in notturna, per vivere un’esperienza diversa, ma anche di partecipare ad interessanti conferenze per approfondire gli argomenti trattati nel 2023.

E per chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente nei nostri luoghi della cultura, molti di essi mettono a disposizione tour virtuali e incontri online che permetteranno di partecipare davvero a tutti. Vediamo quali sono i musei più belli da visitare in questa giornata speciale.

I musei più belli d’Italia

Non solo gli Uffizi: in Toscana ci sono tante splendide realtà da scoprire, e la Giornata Internazionale dei Musei offre l’occasione perfetta. A Pistoia, ad esempio, giovedì 18 maggio i turisti avranno accesso gratuito ai Musei Civici – che includono il Museo Civico d’Arte Antica, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo. Mentre sabato 20 maggio le stesse istituzioni organizzeranno un’apertura speciale notturna (anch’essa gratuita) per celebrare la Notte dei Musei.

È invece a Reggio Calabria che il Museo Archeologico Nazionale apre i battenti per un appuntamento speciale intitolato Reptilia, la biodiversità dal mondo antico: è un vero tuffo nel passato, alla scoperta del legame tra archeologia e mondo naturale. A Roma, sono molti gli eventi da non perdere. Presso la Galleria d’Arte Moderna, si potrà visitare la mostra Visual Diary che affronta i temi dell’identità, della memoria e della migrazione, attraverso fotografie, libri e film. Mentre Villa Torlonia ci porterà alla scoperta della storia dei suoi edifici più affascinanti, come il Casino Nobile, la Casina delle Civette e la Serra Moresca.

Per chi non ha l’opportunità di raggiungere la capitale, ci sarà l’occasione di vedere online alcuni video girati tra le sale della Pinacoteca Capitolina, per poter ammirare l’intera collezione custodita all’interno della Galleria. A Trento, invece, il 18 maggio si potrà entrare gratuitamente presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, dove si svolgeranno ben tre mostre. E il Castello del Buonconsiglio aprirà i battenti per un evento dedicato a Sergio Perdomi.