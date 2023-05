La Notte Europea dei Musei: quali non perdere in Italia

Fonte: iStock Palazzo Ducale, Mantova

Nell’ormai lontano 2005, il Ministero della Cultura e della Comunicazione francese ha ideato la Notte Europea dei Musei, un’iniziativa che dal 2011 è stata estesa a tutta la comunità europea – con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM – e con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Durante questa serata, quindi, la maggior parte dei musei aprono le loro porte oltre gli orari ordinari, con ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro. In tutta Europa sono quasi 3.400 i musei che accoglieranno il pubblico di notte. Tantissime sono anche le strutture italiane che aderiscono all’iniziativa, e per questo abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori musei da visitare in Italia in questa lunga notte di cultura.

La Notte dei Musei al Nord Italia

Iniziamo questo viaggio culturale dal Nord Italia e più precisamente dalla città di Bologna che mette a disposizione ben 17 i musei e spazi aderenti in cui è possibile accedere con ingresso gratuito o al costo di 1 euro (ma esclusivamente a partire dalla fascia di apertura straordinaria).

Sabato 13 maggio, quindi, dalle 19 alle 23 è possibile dirigersi verso il Museo Civico Archeologico di Bologna per una visita guidata al Lapidario del museo con l’aiuto di torce elettriche, per meglio apprezzare i segni tracciati dagli abili lapicidi e le parole cui fu affidato il ricordo delle tante persone che animarono le strade e le piazze di Bononia.

A Torino, invece, è possibile visitare i Musei Reali sabato 13 maggio dalle 19.30 alle 22.30 e accedere al costo di 1 euro ai seguenti musei:

Palazzo Reale;

Armeria Reale;

Galleria Sabauda;

Museo di Antichità;

Cappella della Sacra Sindone.

Fonte: iStock - Ph: claudiodivizia

Voliamo poi in Lombardia, e più precisamente a Mantova, dove in questa notte è possibile visitare il Palazzo Ducale e il Museo Archeologico Nazionale della città: aprono le loro porte fino alle ore 22.15 mettendo il pubblico nella condizione di poter effettuare un’indimenticabile passeggiata nella suggestiva cornice serale della monumentale reggia gonzaghesca. L’ingresso serale a 1 euro è previsto a partire dalle ore 18.40.

Interessanti iniziative anche a Vicenza dove il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene e il Museo Naturalistico Archeologico rimarranno aperti con orario continuato fino alle 22, e con accesso a biglietto ridotto dalle 17 in poi.

Si potranno anche visitare due mostre ad ingresso gratuito: alle Gallerie di Palazzo Thiene la mostra fotografica “Blank generation – il punk di New York all’ombra del Palladio” di Roberta Bayley e Godlis, e al Museo civico di Palazzo Chiericati “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950″.

I migliori musei del Centro Italia

Tantissimi appuntamenti a cui poter andare anche in Centro Italia. In Toscana, per esempio, con la cifra simbolica di 1 euro si può visitare la Galleria degli Uffizi di Firenze dalle 18:30 alle 21:30. A partire dalle 19 e fino alle 22 saranno visitabili anche la Galleria dell’Accademia, culla del David di Michelangelo, e poi ancora le Cappelle Medicee e il Museo Nazionale del Bargello.

Nella nostra magica Capitale la sera del 13 maggio è quella perfetta per scoprire gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale, vale a dire:

Musei Capitolini;

Centrale Montemartini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Museo di Roma;

Museo Napoleonico;

Museo di Roma in Trastevere;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca);

Museo delle Mura;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Civico di Zoologia;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Galleria d’Arte Moderna;

Museo di Casal de’ Pazzi.

Fonte: iStock - Ph: siete_vidas

Poi ancora nelle Marche dove la Rocca demaniale di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, spalanca le sue porte con “Una notte a corte”, l’occasione ideale per scoprire le attività che animavano una corte rinascimentale, le occupazioni abituali di nobili e popolani e molto altro ancora.

I musei del Sud Italia

Voliamo poi a Napoli dove, tra un festeggiamento e l’altro per lo scudetto appena vinto, l’occasione è perfetta per visitare il Museo Duca di Martina – Villa Floridiana, dalle ore 18 alle 21, grazie alla visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de’ Sangro: le due anime del museo”.

Non meno interessante è la notte da vivere presso il Museo Nazionale di Matera dove nelle tre sedi, Ridola, Lanfranchi ed Ex Ospedale di San Rocco, ci sarà un’apertura straordinaria dalle 20:00 alle 23:00, con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Durante la serata saranno organizzate delle visite guidate all’Ex Ospedale di San Rocco, con turni alle 20:00 e alle 21:30.

In Puglia, invece, da non perdere è l’apertura serale del MarTa, il museo archeologico di Taranto, dalle 20 alle 23. In questo orario i visitatori potranno ammirare la mostra Athenaion, allestita nella sala mostre del museo, e la mostra realizzata nel chiostro dal comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.

La Notte dei Musei nelle Isole Italiane

Tanti appuntamenti anche a Palermo, in Sicilia, dove il Museo Riso e il Museo Salinas, visitabili dalle 19.00 a mezzanotte, aprono le porte per tutti i curiosi che vorranno partecipare ad alcune visite straordinarie particolarmente interessanti.

Infine la Sardegna con Sassari dove per l’occasione, dalle 18.00, la Pinacoteca Nazionale della città organizza un concerto itinerante tra le sale, in un intreccio tra arte visiva e musica popolare. Sarà perciò possibile passeggiare tra le opere dell’Ottocento e del Novecento al ritmo di canzoni della tradizione popolare sarda.

Alcune info utili

Va specificato che gli orari di chiusura che trovate scritti in questo pezzo non corrispondono a quello dell’ultimo ingresso possibile, ma alla chiusura definitiva del museo. Inoltre, molte delle strutture suddette prevedono l’obbligatorietà di prenotazione. Vi invitiamo dunque e a verificare gli orari effettivi e le modalità di ingresso sul sito ufficiale del museo che desiderate visitare.

Per il resto la Notte europea dei Musei mette a disposizione dei turisti diverse ore da trascorre tra stelle, cultura, opere d’arte di pregio e divertimento. Quella di sabato 13 maggio è perciò un’imperdibile occasione per gli amanti della cultura e gli appassionati di arte e storia. Da Nord a Sud (e Isole comprese), sono davvero tantissimi e interessantissimi tutti gli appuntamenti a cui poter partecipare.