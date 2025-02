Gig Tripping, viaggiare per assistere al concerto o all’evento sportivo dei propri sogni

Tra le nuove tendenze di viaggio per il 2025 c'è il Gig Tripping, che permette di raggiungere due obiettivi in una volta sola: cos'è e dove praticarlo

Fonte: Getty Images Un incredibile momento del Tomorrowland in Belgio

Di questo trend di viaggio se ne era già parlato lo scorso anno, ma in questo 2025 sembra consolidarsi ancora di più: saranno tantissime le persone che viaggeranno all’insegna del Gig Tripping. E non c’è affatto da sorprendersi, perché questa tendenza di viaggio fonde l’amore per la musica e lo sport con il desiderio di esplorare nuovi luoghi. Il massimo, quindi, per le giovani generazioni ma anche per i boomer che vogliono vivere l’effetto nostalgia.

Un fenomeno cresciuto principalmente grazie ai social network e alla possibilità di condividere, anche in tempo reale, le emozioni dei concerti o dell’evento sportivo, all’estero o in Italia, con i propri follower.

Che cos’è esattamente il Gig Tripping

Il Gig Tripping, come anticipato in precedenza, è un fenomeno che prende sempre più piede al punto che alla scorsa Borsa internazionale del turismo (BIT2025) è emerso come uno dei principali dell’anno. Si tratta perciò di un modo di organizzare viaggi avendo a mente uno scopo preciso e diverso dal solito: si sceglie una determinata meta per assistere a un concerto (la musica è alla base di questa tendenza) o a un evento sportivo, per poi cogliere questa ghiotta occasione per visitare la destinazione in cui si svolge l’evento.

Parliamo perciò di viaggi che sono generalmente brevi, due o tre giorni (ma non possiamo di certo escludere che si scelgano appuntamenti oltreoceano), e che permettono di far esaudire due desideri in una volta sola. Un sogno vero e proprio, ma che necessita chiaramente di non poco impegno e, in alcuni casi, budget: tra i biglietti per i concerti o degli eventi sportivi, i voli, gli alloggi e i costi quotidiani occorre pianificare tutto con anticipo e precisione. Quel che è certo, tuttavia, è che una volta atterrati o arrivati nella città di interesse per assistere all’evento, sarebbe più sprecato fermarsi a quella sola esperienza che approfittare dell’occasione per conoscere anche un luogo nuovo.

Gig Tripping in Italia e nel mondo, dove andare

Coloro che viaggiano seguendo il fenomeno del Gig Tripping scelgono soprattutto mete estere. Ciò non toglie che si tratti di una tendenza di viaggio che può essere praticata tranquillamente anche in Italia. Del resto, anche nel nostro Paese non mancano festival, concerti o eventi sportivi che attirano turisti da ogni parte del mondo.

Appuntamenti e mete da non perdere in Italia

Ogni anno il Firenze Rocks ospita viaggiatori pronti ad ascoltare i concerti di tantissimi cantati, nazionali e internazionali. Ma non c’è da sorprendersi perché si tratta di un appuntamento che nel corso degli anni ha visto salire sul palco artisti del calibro di Aerosmith, Foo Fighters, Eddie Vedder, Ed Sheeran, System of a Down, Metallica, Placebo, Muse e molti altri ancora. Musica e città d’arte diventano quindi un binomio perfetto, in quanto Firenze è uno di quei capoluoghi che fa innamorare chi lo vede per la prima volta, e in grado anche di lasciare addosso la voglia di esplorarlo ancora e ancora.

Fonte: iStock

Da non perdere sono anche gli I-Days che si svolgono a Milano e che ogni anno vengono scelti da grandi nomi della musica internazionale, come Green Day, Radiohead e Arctic Monkeys solo per dirne alcuni. Parliamo quindi di un evento straordinario per gli amanti della musica, e che prende vita in una città che di certo non lascia indifferenti. In fondo, il capoluogo lombardo nasconde gioielli artistici e architettonici che a volte, come in qualsiasi città, sono ignoti anche agli stessi abitanti.

Non mancano in Italia gli eventi sportivi, i quali muovono milioni e milioni di tifosi. Ne è un esempio il Gran Premio d’Italia, una delle gare classiche del campionato mondiale di Formula 1 ed anche il quinto GP più antico del mondo (il primo si disputò il 4 settembre 1921). Si svolge a Monza, città dalla lunga storia, di cultura, tradizioni e piena di gioielli artistici di inestimabile valore oltre, chiaramente, all’Autodromo Nazionale conosciuto in tutto il mondo come Tempio della Velocità.

A crescere sempre di più (nel nostro Paese e non solo) è la tennismania: allora perché non organizzare un bel viaggio nella nostra Capitale quando vanno in scena gli Internazionali BNL d’Italia? Valgono la pena non solo per la bellezza e per l’eleganza dello sport stesso, ma anche per la location in cui si svolgono: il Foro Italico, un vasto complesso sportivo che è forse uno dei più belli del mondo. In più, Roma è una città dove si ha davvero l’imbarazzo della scelta su cosa visitare.

Gig Tripping in Europa e nel mondo

Gli eventi musicali in giro per l’Europa per cui vale la pena praticare Gig Tripping sono tantissimi, ma uno davvero particolare e che sembra quasi catapultare in un mondo fatto di fiabe e musica è il Tomorrowland Festival, anche perché può essere considerato la testimonianza concreta del potere unificante della musica: c’è quella elettronica, dance, EDM e chi più ne ha più ne metta. Si svolge a Boom, in Belgio, cittadina che, seppur nota principalmente per essere una sorta di tempio della musica, ha molto da offrire ai suoi visitatori. In più, sorge fra tre grandi città: Bruxelles, Anversa e Mechelen.

Sicuramente avrete sentito parlare, almeno una volta nella vita, del Lollapalooza: è un evento gigantesco e in grado di coinvolgere numerosi esponenti di diversi generi musicali. Vi basti pensare che questo festival ha contribuito al successo di numerosi artisti oggi noti in tutto il mondo, come per esempio i Pearl Jam. Si svolge a Chicago, negli Stati Uniti, che può essere tranquillamente definita la “città del blues”.

Lo sport unisce anche in Europa, come per esempio accade in Francia grazie al Tour de France, prestigiosa corsa ciclistica di tre settimane su un percorso lungo oltre 3000 chilometri tra le meraviglie di questo Paese. Sta a voi, quindi, scegliere quale località raggiungere per vivere il meglio di questo sport, che da più di 100 anni regala passione, gioia e divertimento.

Infine, non dimentichiamoci il calcio: sono in molti i turisti che volano in Argentina solo per assistere a una partita del Boca Juniors, una delle squadre più popolari del Paese e amata in tutto il mondo grazie anche all’incredibile calore dei suoi tifosi.