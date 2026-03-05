Il pdf di Gate numero 60

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, moda, costume e attualità.

Sul numero 60 del mese di marzo 2026, vi portiamo alla scoperta di una zona poco nota e turistica della Repubblica Dominicana: Puerto Plata. Su questo lato della costa Nord dell’isola, il paesaggio è ancora quello selvaggio delle mete esotiche, dove spiagge da favola affacciate sulla barriera corallina – che grazie a un grande progetto si sta ripopolando – si alternano a foreste tropicali e a montagne ricoperte dalla fitta vegetazione, dove si coltiva il celebre caffè, tra sentieri di trekking, “saltos”, grotte da cui si estrae l’ambra e laghi incontaminati dove immergersi.

Ma trovate anche qualche consiglio per gite fuori porta, dall’Isola d’Elba alla valle olimpiaca di Anterselva fino al viaggio della vita a bordo dell’Orient Express per un evento unico al mondo.

