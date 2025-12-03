Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. Sul numero di dicembre 2025 vi portiamo a Barcellona

Il magazine dedicato a chi ama viaggiare e scoprire posti nuovi, a chi cerca informazioni utili.

Scarica lo sfogliabile gratuito GATE numero 57

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

A pagina 36 del numero 57 del mese di dicembre 2025 trovate il nostro nuovo articolo dedicato a Barcellona con un tour sui luoghi del modernismo. Non solo Gaudí, ma anche gli edifici progettati da altri architetti contemporanei del Maestro che, all’inizio del Novecento, hanno trasformato la città rendendola quella bellissima che piace tanto ora.

E poi, alcune idee per trascorrere una giornata o un weekend in giro per l’Italia, tra borghi di Natale, edifici storici come le Residenze Sabaude del Piemonte e villaggi industriali, come Crespi d’Adda.

Vuoi scaricare l'ebook? Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti. Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi