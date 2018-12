Frecciarossa 1000: inaugurata la tratta Venezia – Roma Fiumicino

editato in: da

Per il nuovo orario invernale ecco l’esordio del Frecciarossa 1000 di Trenitalia: da Venezia Mestre all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma in tempi record: ore e 4 ore e 27 minuti.

Domenica 9 dicembre 2018 è giunto all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma il primo treno ad alta velocità , con partenza da Venezia. L’arrivo è avvenuto alle 9.52, in anticipo di 4 minuti rispetto alle previsioni iniziali, dopo essere partito da Mestre alle 5.37.

Le fermate previste lungo tale tragitto delle quattro Frecce di Trenitalia sono le seguenti: Padova, Rovigo, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Roma Termini.

Quattro collegamenti, di cui due con Frecciargento e due con Frecciarossa 1000, con quest’ultimo che gestirà l’intera tratta a partire da gennaio 2019. Lo scopo è quello di poter valorizzare ulteriormente l’integrazione fra treno e aereo. Sono state inoltre aggiunte due nuove corse Frecciargento, al fine di arricchire i collegamenti da e per la stazione di Fiumicino Aeroporto. Si sfrutterà l’ETR 600, con partenza da Genova e fermate a La Spezia, Pisa e Firenze. A ciò si uniscono 126 collegamenti giornalieri operati dal Leonardo Express (dal 9 dicembre ne sono stati aggiunti 16), che consente un rapido collegamento con Termni.

I tanti cambiamenti apportati fanno parte del nuovo programma invernale 2018-19 di Trenitalia, attivato proprio il 9 dicembre. Si tenta così di soddisfare maggiormente le richieste degli utenti, spesso impegnati in viaggi in treno in questo periodo dell’anno. Alle maggiori esigenze di mobilità l’azienda ha risposto prontamente, ottenendo una risposta davvero incredibile in termini di prenotazioni.

Guardando ai soli nuovi collegamenti, l’azienda precisa come siano già stati venduti 23mila biglietti. In questa particolare classifica a dominare è senza dubbio la Puglia, considerando come ben 15mila tagliandi per i collegamenti su ferrovia siano tutti da e per questa regione. Scendendo nello specifico, 2500 biglietti collegheranno Bari e Roma, consentendo agli utenti di tornare dai propri cari o raggiungere il luogo di lavoro in tre ore e trenta minuti, grazie a Frecciargento no-stop, attivo nel fine settimana.

In tanti hanno optato per il nuovo Frecciarossa, al fine di ridurre nettamente i tempi nei tragitti come Lecce-Torino (12.500 prenotazioni). Sono infine stati attivati due nuovi collegamenti fra Roma e Milano, con circa 2mila prenotazioni lampo. Ad oggi Trenitalia è la prima compagnia a giungere nella capitale, alle 8.29 del mattino, con partenza da Milano.