Vacanze di Natale all’estero: 10 destinazioni sulla neve

Molti italiani scelgono la montagna, come località dove trascorrere le vacanze di Natale? Quali sono le mete più belle all'estero per chi ama la neve? Partiamo dalla vicina Slovenj Gradec (nella foto), graziosa cittadina slovena posta ai piedi dei monti Pohorje: è una splendida località sciistica, a due passi dal comprensorio di Kope con le sue piste da sci perfette per principianti ed esperti, ma anche per gli amanti dello sci di fondo e delle ciaspole.