Un tuffo nei laghi più belli: dove andare durante l’estate italiana

Un tuffo nelle acque di laghi immersi in scenari da cartolina può essere l'ideale alternativa al mare, per chi a quest'ultimo preferisce l'atmosfera e le emozioni che solo un paesaggio lacustre sa regalare. Se siete alla ricerca di oasi di relax e divertimento, dove spaziare da escursioni e sport acquatici a bagni rigeneranti lontani dal caos cittadino, ecco i laghi più imperdibili in Italia di questa estate. (In foto, Lago di Caldonazzo)