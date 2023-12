Settimana bianca in Italia: 10 destinazioni top per questo inverno

Una tradizione irrinunciabile e uno dei modi migliori per trascorrere al meglio l'inverno è la Settimana Bianca, rigenerante vacanza sulla neve con cui godersi le montagne innevate e tanto divertimento sulle piste, tra sci, snowboard e moltissime altre attività. Ma quali sono le mete migliori per la Settimana Bianca in Italia? Dalle Alpi agli Appennini c'è davvero l'imbarazzo della scelta: la prima località che abbiamo selezionato è Cogne, pittoresco borgo immerso nella natura preservata del Parco Nazionale Gran Paradiso. Chi ama lo sci alpino può approfittare di un’imperdibile iniziativa che riunisce Cogne e altri piccoli comuni montani della Valle d’Aosta per sciare fino a 6 giorni (e per un massimo di tre giorni nella stessa località) con un Magic Skipass a validità stagionale, che include un’ora di lezione di sci con i Maestri dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci e il soggiorno di una notte per due minorenni in camera con i genitori, possessori dello skipass promozionale. (Nella foto, sciatori a Cogne).