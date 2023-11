Le più belle mostre da vedere a Natale in Italia

Con l'occasione delle festività natalizie e più tempo a disposizione per dedicarsi alle gite fuori porta e alle proprie passioni ecco una selezione di mostre da non perdere. Partiamo da Milano e da Palazzo Marino dove torna la grande mostra di Natale in Sala Alessi: dal 5 dicembre al 14 gennaio 2024 sarà esposta una delle opere capitali del Perugino, il Battesimo di Cristo, già parte del polittico della Chiesa di Sant’Agostino a Perugia, in un suggestivo percorso basato sulla complessa personalità del celebre artista e sulla tormentata storia della macchina d’altare. (Nella foto, Palazzo Marino, Milano).