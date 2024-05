L’Italia è nella Top 10 mondiale delle mete di viaggio

È stato pubblicato il Travel & Tourism Development Index 2024, una classifica stilata dal Forum economico mondiale che "misura l'insieme di fattori e politiche volti allo sviluppo sostenibile e resiliente del settore viaggi e turismo, che a sua volta contribuisce allo sviluppo di un Paese". Un ambito da non sottovalutare perché il settore viaggi e turismo storicamente vale un decimo del Pil e dell'occupazione globale, si legge sul Rapporto. Al decimo posto di questa lista c'è la Svizzera (in foto), a cui va però un primato negativo per quanto riguarda la competitività di prezzo.