Il panorama vale il viaggio: gli eventi imperdibili dell’estate italiana

L'estate 2022 si prospetta ricca di entusiasmanti eventi in luoghi dove il paesaggio sa incantare per uno "spettacolo nello spettacolo". Il raccolto e fiabesco paese di Sagron-Mis, tra il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sarà protagonista del festival “Il personaggio dell’anno - Riconoscere per essere ri-conosciuti” nei giorni dal 12 al 14 agosto, occasione per la valorizzazione e la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. (Nella foto, Sagron-Mis a 1062 metri).