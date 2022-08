Estate in Piemonte: 10 esperienze da non perdere

È una regione splendida del nostro Paese che, pur non avendo il mare, in estate si rivela perfetta per fare tantissime esperienze uniche: il Piemonte. La prima che vi consigliamo è fare un salto al Lago Verde (in foto), che si trova vicino a Bardonecchia e a poca distanza da Torino. Il colore dell’acqua verde smeraldo, intenso e con sfumature che tendono al blu, rende questo bacino un posto da fiaba.