La classifica dei Paesi più ecologici del mondo

La sfida del nuovo millennio è quella della sostenibilità ambientale. L'inquinamento e il surriscaldamento globale sono problemi che colpiscono tutti quanti, in ogni angolo del Pianeta. Così i Governi dei diversi Paesi stanno studiando soluzioni e strategie per arrivare ad uno stile di vita sempre più green ed ecologico. Ma chi si sta impegnando di più? Organizzazioni come l'Environmental Progress Index, o EPI, forniscono un utile sistema di classificazione per vedere chi sta facendo cosa.