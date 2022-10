Cartoline dall’Italia: i migliori paesaggi da ammirare in autunno

L'autunno è un'esplosione di colori caldi e avvolgenti che sanno trasformare il paesaggio in un dipinto e regalare vere emozioni al primo sguardo. Tra i luoghi da cartolina da ammirare in Italia in questa magica stagione spicca, senza dubbio, il Lago di Braies durante il foliage: la nebbiolina che avvolge le montagne, le dolci pennellate e i riflessi sull'acqua sono pura poesia. (Nella foto Lago di Braies, Trentino).