10 viaggi perfetti per il mese di maggio

La primavera è la stagione ideale per regalarsi vacanze in luoghi meravigliosi, senza l'ansia di doverli condividere con la massa dei turisti che li prendono in assalto in estate. Per questo abbiamo selezionato, partendo daal largo delle coste dell'Africa occidentale, che da qualche decennio è una destinazione turistica consolidata, benché forse ancora meno nota di altre. I viaggiatori amano le sue spiagge sconfinate, i paesaggi desertici, l'ospitalità della gente del posto, ma è una meta ambita anche dagli amanti delle immersioni e degli sport acquatici, soprattutto sui versanti nord-orientali, esposti ai venti alisei. (In foto, spiaggia di Tarrafal a Capo Verde)