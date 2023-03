10 mostre in giro per il mondo che valgono il viaggio

Una vacanza può essere l'occasione perfetta per unire la scoperta di nuovi luoghi a mostre d'eccellenza che si tengono sul territorio. A questo proposito, ve ne presentiamo 10 che valgono il viaggio a partire dalla mostra di Nina Chanel Abney presso l'Institute of Contemporary Art a Miami: con i suoi caratteristici collage cubisti a blocchi di colore, l'artista riformula le rappresentazioni della cultura pop della vita studentesca greca per evidenziare "l'esuberanza implicita e l'omoerotismo degli ambienti delle confraternite" e per "mettere in discussione le norme di razzismo e desiderio in America". (Nella foto, Institute of Contemporary Art, Miami)