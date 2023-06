L'estate è il momento perfetto per andare a. In Italia ce ne sono tantissimi , ma noi oggi vogliamo concentrarci su quelli più speciali che ci sono in Europa. Il primo che vi consigliamo è Europa-Park (in foto) che si trova a Rust, in Germania. Offre circa 80 attrazioni diverse che si fanno spazio in 18 aree tematiche, la maggior parte dedicate ognuna a un Paese europeo.