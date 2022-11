Sì sta avvicinando ile quest'anno, visti i giorni a disposizione, sarà un fine settimana lungo e quindi l'occasione perfetta per fare un viaggio al di fuori dei confini italiani. La prima destinazione che vi consigliamo è Lucerna (in foto), città di lago con grande fascino che si trova nella vicina Svizzera. Inoltre, già dagli inizi di dicembre la città si veste a festa e l’aria natalizia si respira in ogni angolo.