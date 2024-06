Le 10 città più sovraffollate del mondo

Sono ormai lontani i tempi in cui non si poteva viaggiare (e per fortuna) ma, come in tutte le situazioni, c'è sempre il rovescio della medaglia: molte località sono a rischio per l’alta densità di visitatori. A tal proposito, McKinsey & Company ha stilato il suo rapporto annuale che getta il velo sulle mete urbane più affollate del mondo in una graduatoria basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato. Ad occupare la decima posizione di questa classifica è Praga (in foto), fiabesca Capitale della Repubblica Ceca, che è da sempre una delle città più visitate di tutta Europa.