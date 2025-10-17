Fiere nazionali, eventi enogastronomici e sagre, weekend all’insegna del gusto

Dall’olio ai formaggi, dalle castagne al torrone, questo fine settimana ce n’è per tutti i gusti

Foto di Ilaria Santi

Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Pubblicato: 17 Ottobre 2025 08:00

Fiere nazionali, eventi enogastronomici e sagre, weekend all’insegna del gusto
Ufficio stampa
La Festa del Torrone a Cremona

Dall’olio ai formaggi, dalle castagne al torrone, questo fine settimana ce n’è per tutti i gusti. Chi desidera organizzare una gita fuori porta o trascorrere un intero weekend all’insegna del gusto, della cultura e delle tradizioni troverà pane per i propri denti. Gli appuntamenti del weekend non mancano.

Ne abbiamo selezionati dieci da Nord a Sud dell’Italia, isole comprese, che faranno la gioia di appassionati foodie, ma anche di famiglie in cerca di eventi e prodotti enogastronomici da gustare. Ecco la nostra selezione per questo weekend.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Cosa fare nel weekend Eventi Itinerari culturali Sagre Turismo enogastronomicoItalia