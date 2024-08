Ferragosto al museo, quali sono aperti in Italia

Musei aperti in tutta Italia anche il 15 agosto per incentivare la scoperta del nostro patrimonio culturale: ecco quelli da non perdere secondo SiViaggia

Fonte: iStock La scalinata verso i Musei Capitolini a Roma

Chi ha detto che Ferragosto va trascorso esclusivamente in spiaggia o in montagna? Anche la cultura rappresenta un’attrattiva sempre più amata non solo dai turisti, ma anche da tutti coloro che scelgono di restare in città o che, proprio in vista delle ferie e delle vacanze estive, decidono di immergersi nel nostro ricco patrimonio culturale. Per loro ci sono buone notizie perché, anche per quest’anno, il Ministero della Cultura ripropone “Ferragosto al Museo”, un’iniziativa che vede musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini aperti anche il 15 di agosto.

Anche in queste date, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Ecco quali sono i musei aperti anche a Ferragosto nelle città d’arte più belle d’Italia, mentre per l’elenco completo rimandiamo al sito ufficiale del Ministero della Cultura.

Musei aperti a Roma

A Roma, i musei civici e le aree archeologiche sono aperte anche a Ferragosto e offrono la possibilità di riscoprire o scoprire per la prima volta il grande patrimonio storico-artistico della Capitale. Dai Musei Capitolini, dov’è presente la mostra Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento a Palazzo Clementino, dove invece è stata allestita I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini. Per chi vuole regalarsi una passeggiata tra il verde delle ville storiche, il 15 agosto saranno aperti anche i Musei di Villa Torlonia e Villa Borghese. Anche le aree archeologiche rispetteranno l’orario ordinario come il Parco Archeologico del Celio, i Fori Imperiali e il Circo Massimo.

Milano, i musei civici aperti

Anche Milano offre a Ferragosto tante opportunità di scoperta dedicate all’arte e alla cultura. Palazzo Reale, per esempio, il 15 agosto terrà aperte le sue porte fino alle 22:30 per consentire di visitare gratuitamente l’ampia personale di Valerio Adami, mentre alla Fabbrica del Vapore è presente la mostra di OBEY The Art of Shepard Fairey, un’esposizione dedicata a Shepard Fairey (OBEY), uno degli street artist più importanti a livello internazionale. Aperta anche la GAM Galleria d’Arte Moderna e il Castello Sforzesco.

I musei e le mostre a Firenze

Il Ferragosto a Firenze si trascorre all’insegna della bellezza artistica tra le sale dei suoi musei civici, dove sono state organizzate anche diverse iniziative rivolte sia agli adulti che ai bambini. Giovedì 15 agosto sarà possibile fare visita a Palazzo Vecchio (dalle 9 alle 14), Complesso di Santa Maria Novella (dalle 9 alle 17:30), Forte Belvedere (dalle 10 alle 20) e Palazzo Medici Riccardi (dalle 9 alle 19). Anche le Gallerie degli Uffizi rimarranno regolarmente aperte, mentre sono previste alcune attività per le famiglie come il racconto animato “Per fare una città ci vuole un fiore” al Palazzo Vecchio, Un nuovo canto per Orfeo al Palazzo Medici Riccardi, Un mondo tutto blu al Museo Stefano Bardini e Stanze magiche al Museo Novecento.

Fonte: 123RF

I musei gratis e a 1 euro a Torino

Anche quest’anno, il 15 agosto a Torino si trascorre tra i luoghi della cultura aperti al pubblico gratuitamente o a prezzi estremamente accessibili. A ingresso gratuito sono il Museo Pietro Micca, il Museo della Radio, il Museo Diffuso della Resistenza, i Musei Lombroso e di Anatomia e le Gallerie d’Italia. La tariffa speciale a 1 euro, invece, è valida per la Fondazione Torino Musei, Gam, Mao e Palazzo Madama. Straordinariamente aperti con orario 9-20 il Museo Nazionale del Cinema con l’ascensore panoramico e il Museo Egizio, dove è stata appena inaugurata una nuova sala dedicata al corredo della regina Nefertar. Sempre aperta anche Camera, centro italiano per la fotografia, con le mostre di Margaret Bourke-White e Bar Stories on Camera.

Bologna, i musei aperti

Bologna apre le porte dei suoi musei il giorno di Ferragosto, una giornata ideale perché solitamente poco affollati. Giovedì 15 agosto saranno aperti tutti i Musei Civici (eccetto quello del Risorgimento e Patrimonio Industriale), la Pinacoteca Nazionale e il Palazzo Fava, aperto per l’ammirazione degli affreschi di Ludovico, Agostino e Annibale Carracci. Aperte anche le mostre Stregherie – Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia a Palazzo Pallavicini, alcuni affreschi inediti dei Carracci alle Collezioni Comunali d’Arte e la mostra personale di Robert Kusmirowski al Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Fonte: iStock

I musei e le mostre a Napoli

Infine, anche a Napoli sarà un Ferragosto all’insegna dell’arte sia per i cittadini che per i turisti, i quali potranno fare esperienza della città entrando nei diversi musei e luoghi della cultura aperti anche giovedì 15. Tra questi segnaliamo Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo Novecento. Aperti, tra gli altri, anche i Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano. Imperdibile anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, dove resterà aperto il secondo piano con la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700 e le mostre Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti dalle 8.30 fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30). Resteranno chiusi, invece, il primo e il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento.