Stelle e pianeti: il cielo di febbraio dà spettacolo

C’è qualcosa di meraviglioso nell’aria stasera e in tutte quelle che verranno nei prossimi giorni di febbraio. Forse è il panorama che inizia a trasformarsi per accogliere la meravigliosa rinascita della natura, o forse è la consapevolezza del sole che si protrae sempre un po’ di più prima di lasciare spazio al crepuscolo e poi alla notte.

Non una semplice conclusione del giorno, intendiamoci, perché questo momento segna l’inizio di uno spettacolo meraviglioso, quello messo in scena da astri e pianeti che danzano sopra i nostri occhi e che scaldano quest’ultimo periodo d’inverno.

Osservare la danza dei pianeti e delle stelle

Il cielo di febbraio è un concentrato di bellezza che non si può spiegare, ma si può vivere attraverso l’osservazione. Un’esperienza semplice, ma mistica e surreale che ci ricorda quanto è meraviglioso il mondo che abitiamo. Il consiglio è sempre lo stesso: raggiungere parchi, spiagge e luoghi, vicini o lontani, dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo per godere di uno spettacolo magico.

L’alternativa è quella di raggiungere i luoghi già celebri dell’astroturismo, ovvero città, paesi e borghi dove è possibile ammirare i cieli più belli del mondo. Ma cosa ci riservano gli astri e le stelle nel mese di febbraio? Scopriamolo insieme.

Febbraio: tutti gli appuntamenti nel cielo

Lo spettacolo messo in scena dagli astri e i pianeti quest’anno richiede un piccolo sforzo, ovvero quello di alzarsi all’alba, o di restare svegli fino a questo momento, per ammirare tutti i pianeti. Solo Giove resta in cielo durante le prime ore della notte, ma osservarlo non sarà sempre facilissimo.

Ma se i pianeti non ci intrattengono durante la fredda notte, sono le stelle a dare spettacolo. Meravigliose, durante le calme sere di febbraio, sono le costellazioni di Orione, Cassiopea e le due brillanti stelle Castore e Polluce. Non dovreste avere grandi difficoltà negli avvistamenti, ma con un telescopio lo spettacolo diventa sensazionale.

L’Unione astrofili italiani ci svela anche un altro grande protagonista del cielo di questo mese, si tratta di Sirio, la stella più luminosa del sistema che si trova proprio sotto a Orione, nella costellazione del Cane Maggiore.

La caccia alle stelle quindi è ufficialmente aperta per tutta la notte, mentre alle prime luci dell’alba sarà possibile avvistare di nuovo i pianeti Mercurio, Marte, Venere e Saturno. Eppure torneranno protagonisti prima di quanto possiamo immaginare.

Anche la Luna tornerà finalmente protagonista del nostro cielo. Il 16 febbraio, infatti, il cielo si prepara ad ospitare la Luna piena della neve, la prima del calendario lunare dell’anno. Il nostro satellite naturale apparirà più bianco e splendente che mai squarciando con la sua luce l’oscurità e regalandoci una visione romantica e suggestiva.

A fine mese, infatti, e più precisamente il 27 febbraio, ci sarà uno straordinario e imperdibile allineamento tutto da osservare. I protagonisti di questo avvicinamento saranno Marte, Venere e la Luna Calante che si danno appuntamento nella costellazione del Sagittario. Ma non saranno soli perché Mercurio e Saturno si paleseranno nel cielo per osservare lo spettacolo. Occhi all’insù allora, la magia è già iniziata.