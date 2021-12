Lazio: dormire in una bolla sotto un cielo stellato

Ogni viaggio che intraprendiamo si trasforma, sempre, in una meravigliosa esperienza dalla quale ricavare quei ricordi indelebili che conserviamo nel cuore. E non abbiamo bisogno di volare per forza dall’altra parte del mondo per vivere avventure straordinarie perché alcune di queste ci aspettano nei luoghi che già conosciamo.

A pochi chilometri dalla capitale del BelPaese, per esempio, è stato installato un glamping fuori dall’ordinario che garantisce agli ospiti l’esperienza più romantica di sempre, quella di dormire in una bolla trasparente sotto un cielo stellato. Quella delle bubble room è una tendenza, in realtà, che conosciamo bene e che abbiamo anche sperimentato in giro per il mondo, e che ci regala ogni volta emozioni inedite e straordinarie.

Ora nell’alto Lazio, in provincia di Viterbo, e a pochi chilometri da Roma, sarà possibile lasciarsi cullare dalla luce delle stelle durante la notte. Questo luxury bubble glamping, situato a San Lorenzo Nuovo sul Lago di Bolsena, è nato da un’idea di due fratelli, Emanuele ed Emiliano Santopietro, che affascinati dalle bubble room francesi hanno deciso di creare qualcosa di simile anche nel centro Italia.

Detto, fatto. Dal 10 agosto del 2021, data dell’inaugurazione del glamping, gli ospiti possono perdersi e immergersi in un luogo suggestivo e incontaminato circondato dalla luce delle stelle.

Il glamping è caratterizzato da un design contemporaneo che però trae la sua massima ispirazione dal cosmo. Le bubble, all’apparenza spaziali, sono allineate per ricreare il sistema solare. Il nome scelto per gli alloggi, invece, è Perseidi, perché è a queste meteore che loro sono dedicati.

Dotate tutte di uno spazio esterno circoscritto da siepi, per preservare la privacy degli ospiti, queste bubble room offrono gli stessi comfort di un hotel di lusso. Sono dotate, infatti, di una piccola piscina esterna con idromassaggio, di un riscaldamento autonomo e hanno una vista lago che rende l’atmosfera ancora più magica.

Le quattro bubble attualmente disponibili sono Mercurius, Venus e Mars, tre camere standard con letto a baldacchino e bagno privato, e poi c’è la Sol, una bubble suite più ampia, dotata di una vasca da bagno interna e di un telescopio per ammirare la volta stellata.

Le stanze sono suggestive a ogni ora del giorno, ma è quando la luce del sole cala e lascia spazio alla notte che tutto si illumina d’incanto e inizia la magia.