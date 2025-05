Con la fine della scuola, il tempo a disposizione è tanto: ecco gli appuntamenti da non perdere in famiglia

Giugno è un mese ibrido per natura: finisce la scuola, ma la maggior parte dei genitori ancora lavora. Si vive in un equilibrio precario tra nonni, centri estivi, riposo e attività da fare, approfittando del primo caldo e del tempo a disposizione. Ecco gli appuntamenti da non perdere in famiglia e con i bambini.

Tucogiò, il festival dei giochi inventati a Monastier di Treviso (1-2 giugno)

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Monastier di Treviso si trasforma in un laboratorio diffuso di gioco e creatività con la 16ª edizione di Tucogiò, il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. Quest’anno, il tema 20 passi nella storia guida i partecipanti in un viaggio attraverso le epoche, dal Giurassico all’era digitale, con oltre tre chilometri di attività coinvolgenti. Il programma include giochi tradizionali come il Salto nel fieno, il mercatino del baratto Piccoli Mercanti in Fiera, laboratori creativi, mostre d’arte e modellismo, esibizioni di danza e pattinaggio, e performance musicali. Per i più piccoli, l’area Ludogiò organizza oltre 30 giochi diversi in uno spazio protetto.Il festival promuove la sostenibilità con punti ristoro a km 0, stoviglie compostabili e distribuzione gratuita di acqua potabile.

Non prendiamo lucciole per lanterne a Cassano Magnago (5-6 giugno)

Il 5 e 6 giugno 2025, appuntamento all’Oasi Boza di Cassano Magnago con Non prendiamo lucciole per lanterne, l’iniziativa serale organizzata dal Circolo Legambiente Il Presidio. L’evento propone un’esperienza immersiva nella natura, pensata per adulti e bambini, alla scoperta del mondo notturno dell’oasi. Durante la passeggiata, guidata da esperti naturalisti, i partecipanti osservano le lucciole nel loro habitat naturale e imparano a conoscere altri animali notturni, riflettendo sull’importanza della biodiversità e sui pericoli legati all’inquinamento luminoso. L’appuntamento è alle 21.20 nel prato dell’oasi. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé una torcia.

Andersen Festival a Sestri Levante (5 – 8 giugno)

Dal 5 all’8 giugno, Sestri Levante si trasforma in un palcoscenico diffuso per l’Andersen Festival, evento che anima la Baia delle Favole con spettacoli, laboratori e narrazioni dedicati ai più piccoli. Nato nel 1998 come estensione del prestigioso Premio Andersen – giunto quest’anno alla sua 58ª edizione – il festival è oggi uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al teatro in spazi non convenzionali e all’immaginario fiabesco. Le vie, le piazze e le spiagge della cittadina ligure diventano palcoscenici per artisti, attori, musicisti e narratori, con un’attenzione speciale rivolta a bambini e famiglie. Tra letture animate, laboratori creativi e spettacoli immersivi, l’Andersen Festival è un invito a riscoprire il potere delle storie e a lasciarsi ispirare dalla magia delle favole. Un’esperienza che accende la fantasia e fa sognare… anche di un futuro viaggio a Odense, sulle tracce di Hans Christian Andersen.

Festival della Lentezza a Parma (6- 8 giugno)

Torna a Parma l’undicesima edizione del Festival della Lentezza, un evento che invita a riscoprire il valore del tempo e delle relazioni autentiche. Il tema di quest’anno, Il filo rosso, si ispira alla leggenda giapponese che collega idealmente ogni individuo alla persona cui è destinato, simbolizzando i legami invisibili che uniscono le persone. Il festival propone oltre 50 appuntamenti gratuiti tra incontri con autori, spettacoli, laboratori creativi, concerti e mostre, distribuiti in vari luoghi del centro storico, tra cui Piazzale San Francesco, Piazzale Salvo D’Acquisto, Borgo delle Colonne e la Casa della Musica. Tra gli ospiti di rilievo figurano Michele Serra, Sofia Pasotto, Paolo Rossi, Espérance Hakuzwimana, Gad Lerner, Antonio Scurati e il violoncellista Mario Brunello.

Tre domeniche solidali a Torino (8 e 15 giugno)

Officine S – la galleria commerciale di Corso Mortara 24 a Torino – organizza CI RI-GIOCO, tre domeniche solidali per bambini e famiglie, all’insegna del gioco, del riciclo e della condivisione. Dalle 15.30 alle 18.30 nelle domeniche tra il 25 maggio e il 15 giugno, si può partecipare a laboratori creativi gratuiti a cura degli animatori I Mattacchioni, durante le raccolte solidali destinate al SERMIG di Torino, che sostiene famiglie in difficoltà in tutto il mondo. Il 25 maggio è stato dedicato alla raccolta di giocattoli educativi, mentre l’8 giugno si parlerà di materiale scolastico e il 15 giugno di alimenti a lunga conservazione. Un’occasione per insegnare, divertendosi, il valore del dono e della solidarietà, attraverso gesti semplici e concreti. Tutte le attività sono gratuite.

La rievocazione storica Perugia1416 (13 – 15 giugno)

Dal 13 al 15 giugno 2025, il centro storico di Perugia torna indietro nel tempo con la decima edizione di Perugia1416, una rievocazione storica che celebra l’ingresso di Braccio Fortebracci nella città nel 1416, segnando il passaggio dal Medioevo al Rinascimento. L’evento coinvolge i cinque Rioni cittadini—Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna e Porta Sole—in una serie di competizioni storiche e allegoriche. Il programma prevede mostre, laboratori, visite guidate, spettacoli di artisti di strada, living history, sbandieratori, giochi per bambini e mercatini artigianali. Tra gli eventi principali, la suggestiva rievocazione notturna dell’ingresso di Braccio Fortebracci e il Grande Corteo Storico, che sfila lungo Corso Vannucci. Le competizioni tra i Rioni includono il tiro con l’arco, la Mossa alla Torre e la Corsa del Drappo, culminando nella proclamazione del Rione vincitore del Palio d’Artista 2025.

Collezione Panza Kids – Villa Panza, Varese (15 giugno)

Domenica 15 giugno 2025, Villa Panza a Varese ospita un nuovo appuntamento con Collezione Panza Kids, il ciclo di laboratori creativi per bambini e famiglie organizzato dal FAI. Il tema dell’incontro è Oltre l’immagine, un percorso che invita i più piccoli a scoprire dettagli nascosti e significati inattesi nelle opere d’arte contemporanea. I partecipanti esplorano i collage di Rauschenberg e le pitture gestuali di Cecily Brown, imparando a osservare con attenzione e curiosità. I laboratori si svolgono alle ore 11.30 e 15.30.

L’anteprima del festival Di strada in strada a Santa Sofia (15 e 21 giugno)

Domenica 15 giugno alla diga di Ridracoli e sabato 21 giugno a Santa Sofia sono in programma due giorni di Pre-Festival della XXXIV edizione di Di Strada in Strada, storico festival di arti performative circo teatro e musica dei borghi dell’Appennino tosco romagnolo. Il pre-festival inizia domenica 15 giugno alle 11.30 all’Agriturismo Il Molino con Electrotarocchi, uno spettacolo musicale interattivo firmato dal duo Electrotruffa. A partire dalle 14.30 alla diga di Ridracoli arrivano le incursioni musicali e circensi della compagnia Uscita di Emergenza, per uno spettacolo itinerante di musica popolare, colonne sonore di film e cartoni animati e giocoleria. A seguire, sul coronamento della diga, la Compagnia dei Folli porta una performance site-specific con trampoli, fuoco, acrobazie aeree e scenografie pirotecniche. Dopo un’apericena musicale con il duo Uscita di Emergenza; alle 21.30, nella piazza di Biserno, la Compagnia dei Folli con lo spettacolo fiabesco e visionario In Fabula, dedicato all’eterno duello tra le forze della Luce e quelle delle Tenebre.

Secondo appuntamento con il Pre-festival la sera di sabato 21 giugno a Santa Sofia. Alle 21.30 Piazza G. Matteotti si trasforma in un teatro sotto le stelle con lo spettacolo Arcano, firmato dalla Compagnia dei Folli. A seguire, la compagnia guida il pubblico in una parata nel Parco Fluviale, fino allo stand della Pro Loco per continuare la festa con musica e cibo.

Festival dell’illustrazione Nuvolette (19 – 22 giugno)

Rovereto (TN) ospita dal 19 al 22 giugno la sesta edizione di Nuvolette, il festival dedicato all’illustrazione, al racconto per immagini e al fumetto. La città trentina si trasforma in un laboratorio d’arte a cielo aperto, con performance di disegno dal vivo, animazioni, laboratori, mostre personali e collettive, incontri con autori e una fiera dell’editoria indipendente. Il tema di quest’anno è l’inaspettato, un invito a esplorare l’ironia e l’apertura mentale attraverso l’arte visiva. Il programma include eventi site-specific, sonorizzazioni e disegni sulle vetrine del centro, coinvolgendo artisti come Maicol & Mirco, Stella Bastianelli e Francesco Biagini.

Laboratori al Museo del Giocattolo in Sardegna (22 giugno)

Domenica 22 giugno 2025, il Museo del Giocattolo Tradizionale della Sardegna a Zeppara (Ales) ospita Costruiamo insieme con il Legno Magico, un laboratorio pensato per famiglie con bambini in età prescolare. L’appuntamento propone un’esperienza creativa da vivere insieme: i più piccoli, accompagnati dai genitori, costruiscono un gioco educativo in legno riciclato, lo decorano con tempere atossiche e lo portano a casa come ricordo. Un’occasione per stimolare manualità e fantasia, esplorare il museo e condividere tempo di qualità in famiglia. Il laboratorio inizia alle ore 10.30. Costo: 12 euro a famiglia (incluso l’ingresso per i genitori e il laboratorio per un bambino), 6 euro per ogni bambino aggiuntivo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Cactus International Children’s and Youth Film Festival ad Aosta (23 giugno – 6 luglio)

Aosta ospita la nuova edizione del Cactus International Children’s and Youth Film Festival, un evento che dal 23 giugno al 6 luglio trasforma il capoluogo valdostano in un laboratorio di creatività per bambini e ragazzi. La sede principale è il Cactus Village in Piazza Chanoux, ma le attività si estendono in vari luoghi della città. Il programma include proiezioni gratuite di cortometraggi internazionali, laboratori creativi, incontri con autori e professionisti del settore, oltre a presentazioni di libri per l’infanzia e l’adolescenza. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria solo per i laboratori.

Laboratori al Centro Commerciale Campania di Marcianise (tutti i weekend)

Fino al 6 luglio, ogni fine settimana presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, bambini e bambine possono partecipare ai Kids Lab, i laboratori gratuiti pensati per i più piccoli. Ogni sabato e domenica, in Piazza Campania, sono organizzati due turni pomeridiani (dalle 15.30 alle 18.30) ricchi di attività manuali, animazione, musica e balli, con un tema diverso ogni weekend: dal riciclo alla natura, dallo sport al teatro. I laboratori si articolano in tre aree – Ascolto, Invento e Racconto – per stimolare fantasia, manualità ed espressione artistica.

Dentro la fiaba, i laboratori a Gradisca d’Isonzo e Cormòns

A giugno e agosto, Gradisca d’Isonzo e Cormòns (Gorizia, Friuli-Venezia Giulia) ospitano Dentro la fiaba, un laboratorio teatrale pensato per bambine e bambini nati tra il 2014 e il 2018. Guidati dall’educatrice teatrale Camilla Tuzzi, i partecipanti vivono sei mattine di attività espressive, giochi teatrali, improvvisazione e narrazione, in un percorso creativo che mette al centro l’ascolto, la libertà e la relazione con gli altri. Ogni modulo si conclude con una restituzione scenica, frutto dell’immaginazione condivisa durante il laboratorio. Gli incontri si tengono dal lunedì al sabato (ore 9–13), con moduli settimanali in programma a Gradisca d’Isonzo (Sala Bergamas: 9–14, 16–21 e 23–28 giugno) e a Cormòns (Teatro Comunale: 25–30 agosto). Le iscrizioni aprono il 19 maggio sul sito.

Torna il San Pietro Park a Cremona (dal 23 maggio al 29 giugno)

Fino al 29 giugno, Cremona si riempie di luci, colori e divertimento con il ritorno del San Pietro Park, il grande luna park che anima Viale Po con attrazioni per tutte le età. Novità assoluta 2025: i dinosauri arrivano a Cremona! Quest’anno il parco ospita una spettacolare installazione con dinosauri a grandezza naturale, scenografie immersive ed effetti speciali, per un’esperienza unica che conquista grandi e piccoli. Tra le grandi attrazioni dell’anno spicca l’Enterprise, la giostra adrenalinica per eccellenza, affiancata da oltre 70 attrazioni tra giostre per bambini, famiglie e giovani, stand gastronomici e aree spettacolo. Durante tutto il mese sono previsti eventi dedicati allo sport e all’inclusione, con particolare attenzione alla sicurezza. Il gran finale è fissato per il 29 giugno, con uno spettacolo pirotecnico che accende il cielo di Cremona.