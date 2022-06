Vacanze in Slovenia: 10 luoghi imperdibili

A due passi dall'Italia c'è un Paese che è un'esplosione di meraviglie e per questo abbiamo deciso di raccontarvi dieci attrazioni che non dovete perdere. Parliamo della, dove il primo luogo che vi suggeriamo è(in foto) una città medievale e ricca di storia , anche grazie alla sua frazione Portorose che è mondana e termale. Affacciati sul mare dell’Istria slovena, si trovano in una baia naturale in un territorio ricco di cultura e di paesaggi meravigliosi.