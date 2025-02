Viaggiando a caccia di stelle, il trend dell’astroturismo

"E infine uscimmo a riveder le stelle", un verso dantesco che ci accompagna verso uno dei travel trend più in voga nel 2025, i viaggi per ammirare i cieli stellati, immersi nella natura più pura.

Figli delle stelle? Sicuramente il mondo astronomico, quello che sta sopra di noi e le miriadi di stelle che ogni notte ci illuminano dall’alto, ci hanno sempre affascinato: così tanto, che in questo 2025 una delle nuove tendenze di viaggio, tra le molteplici che segneranno l’anno in corso, sembra proprio essere l’astroturismo.

Ma di cosa si tratta e in quali luoghi è possibile viaggiare “a caccia di stelle”? Come sappiamo, la maggior parte dei centri abitati e delle grandi metropoli rende quasi impossibile avvistare le stelle luminose nel cielo: ecco perché se vogliamo viaggiare e ammirare gli astri nella notte, dobbiamo optare per mete idonee. Ne parliamo in questo articolo!

Cos’è il trend dell’astroturismo?

Nel panorama delle tendenze emergenti per il 2025, anche l’astroturismo si fa notare: questo trend si presenta anzi come uno dei più affascinanti. Al riparo dall’inquinamento luminoso, si può letteralmente scoprire un nuovo mondo, armati di cannocchiali, binocoli e microscopi.

“Ti porto a guardare le stelle” è una delle frasi più romantiche che ci si possa sentire dire: ecco, l’astroturismo è letteralmente questo, l’idea di viaggiare verso luoghi incontaminati dove le stelle ci sono e sono ben visibili in cielo nel corso delle ore notturne.

Con l’inquinamento luminoso in crescita del 10% ogni anno, infatti, circa l’80% della popolazione mondiale non può più ammirare la bellezza delle stelle in modo chiaro nei centri abitati. L’astroturismo, invece, si propone come l’opportunità di riscoprire il cielo in tutta la sua magnificenza, creando esperienze meditative e rigeneranti, lontani dal caos quotidiano.

I migliori luoghi in cui praticare l’astroturismo

L’astroturismo per essere praticato e vissuto come esperienza di viaggio richiede luoghi specifici dove l’inquinamento luminoso è quasi assente: alcuni dei migliori luoghi per questa pratica riguardano infatti destinazioni remote e isolate, ecco alcuni tra i più belli, dall’Italia all’estero.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle D’Aosta e Piemonte)

Tra le regioni con più parchi vi è sicuramente l’Abruzzo, ma anche nel Nord Italia ci sono posti dove l’inquinamento luminoso è quasi assente, come ad esempio il Parco Nazionale del Gran Paradiso, già da tempo famoso e gettonato come luogo in cui andare a guardare le stelle, tanto che l’area offre già pacchetti tour dedicati e zone attrezzate.

Il paesaggio lunare dell’Etna

Guardare le stelle sarà ancora più suggestivo se fatto immersi in un paesaggio così magico come quello del vulcano Etna, nel cuore più “ardente” della Sicilia. Qui l’inquinamento luminoso non esiste, basta avere con sé un telescopio per scoprire e lasciarsi sorprendere dalla magia del cielo notturno, come ad esempio nel Deserto dell’Atacama in Cile o sull’Isola di La Palma, nelle Isole Canarie, entrambe rinomate per i loro cieli limpidi e incontaminati.

Nel cuore del Marocco

In realtà, il Marocco è solo un esempio di luogo “desertico” dove praticare l’astroturismo: infatti, qualsiasi Paese (e qui l’Africa come continente va per la maggiore) in cui vi siano distese di sabbia e deserti (pensiamo allo splendido Erg Chebbi o al Deserto di Agafay) è perfetto per chi viaggia a caccia di stelle. Una notte ad ammirare le stelle tra le dune sinuose e sabbiose del deserto, non ha pari come esperienza.

L’Africa e le sue riserve naturali

Restiamo in Africa, ma andiamo un po’ più a fondo, arrivando in Namibia: qui la NamibRand Nature Reserve è sicuramente già famosa non solo gli addetti ai lavori, ma anche agli appassionati di viaggi. Infatti, questa area naturale straordinaria nel cuore della Namibia ha già ottenuto la certificazione di “Dark Sky Reserve” ed è un posto incredibile per ammirare le stelle, immersi nella natura allo stato puro e selvaggio.

Non solo Namibia, dai parchi nazionali alle savane del Kenya, il continente nero offre davvero infinite possibilità per praticare l’astroturismo.

I grandi parchi naturali, dagli USA alla Nuova Zelanda

La New Zealand Dark Sky Reserve ad Aoraki/Mount Cook, nella remota Nuova Zelanda, è un’altra meta privilegiata per chi vuole osservare fenomeni celesti unici come la Via Lattea, grazie ai suoi cieli cristallini e privi di inquinamento luminoso. Restando “in zona”, in Australia uno spot imperdibile è rappresentato dal Parco Nazionale di Warrumbungle in Australia, nel Nuovo Galles del Sud, l’unico Dark Sky Park del Paese.

Allo stesso modo, una località a stelle e strisce che vi suggeriamo come luogo per praticare l’astroturismo negli Stati Uniti è il Parco Nazionale di Bryce Canyon, mentre nella glaciale e spettacolare Islanda vi aspetta il Parco Nazionale di Thingvellir dove è possibile ammirare sia l’aurora boreale che il cielo notturno.

La Cina che non ti aspetti, astroturismo in Asia

Siamo abituati a pensare che un viaggio in Cina riguardi solo le grandi metropoli ormai invase da vertiginosi grattacieli, come Pechino e Shanghai, eppure la Cina è ricca di paesaggi incontaminati e di scenari naturali dove andare in esplorazione e alla ricerca di un senso di pace interiore. Non solo le montagne di Guilin: per esempio, per l’astroturismo, una delle migliori destinazioni in Cina è il Parco Nazionale di Qinghai Lake, nella provincia di Qinghai, ossia nella zona nord-ovest del Paese.

Questo parco è sovrastato, di notte, cieli limpidi e immerso in un ambiente naturale incontaminato, lontano dalle luci delle grandi città cinesi. La sua altitudine e la posizione geografica, inoltre, lo rendono veramente un luogo ideale per l’osservazione delle stelle. Un’altra zona da considerare, però, è la Montagna di Daocheng nella provincia del Sichuan che, grazie alla sua distanza dalle fonti di inquinamento luminoso e alla sua altitudine, offre panorami spettacolari del cielo notturno.