Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lione, la patria dell'alta cucina

Ancora in cerca di regali di Natale? Avete bisogno di un’idea furba, apprezzata e che lasci tutti a bocca aperta? Con un viaggio non si sbaglia mai. E no, non serve spendere una fortuna grazie alla promozione easyJet. La compagnia aerea propone fino al 15% di sconto su tantissime mete per chi prenota entro il 23 dicembre alle ore 9:00.

Da Milano Malpensa a Palma di Maiorca

Se sognate una pausa al sole anche in inverno, Palma di Maiorca è la scelta ideale. Partendo da Milano Malpensa, con tariffe a partire da 57 euro, potete regalare (o regalarvi) un assaggio di Mediterraneo fatto di luce, mare e relax.

Palma va ben oltre le sue spiagge da cartolina: è una città elegante e vivace, ideale da esplorare a piedi. Perdetevi tra le viuzze del centro storico, visitate la maestosa Cattedrale di Santa Maria affacciata sul mare, concedetevi una passeggiata sul lungomare al tramonto. Maiorca è anche natura: chi ama le escursioni può spingersi fino alla Serra de Tramuntana, patrimonio UNESCO, tra panorami mozzafiato e piccoli villaggi autentici.

E poi c’è il cibo: tapas, pesce fresco, ensaimadas e vini locali trasformano ogni pasto in un momento di piacere. Un viaggio che sa di estate anche quando l’inverno è alle porte, e che con la promo easyJet diventa davvero alla portata di tutti.

iStock

Da Roma a Francoforte

Se preferite un regalo urbano e cosmopolita, Francoforte è una meta sorprendente. Da Roma potete volare a partire da 39 euro e scoprire una città che unisce anima finanziaria e cuore storico. Francoforte è spesso sottovalutata, ma basta poco per innamorarsene: i grattacieli moderni convivono con piazze medievali, musei di livello internazionale e quartieri creativi.

Potete iniziare la visita da Römerberg, la piazza simbolo della città, con le sue case a graticcio, per poi attraversare il fiume Meno e passeggiare lungo i musei della Museumsufer. Se amate l’arte, avete solo l’imbarazzo della scelta; se invece preferite lo shopping, la Zeil è una delle vie commerciali più animate della Germania. E durante il periodo natalizio, le illuminazioni rendono l’atmosfera ancora più magica, tra luci, vin brulé e dolci tipici.

iStock

Da Napoli a Lione a 31 euro

Un prezzo top per volare nella patria della gastronomia: da Napoli a Lione a soli 31 euro è un’idea regalo che farà felici gli amanti del buon cibo e della cultura. Lione è considerata la culla della nouvelle cuisine, ma è molto più di questo. È una città raffinata, attraversata da due fiumi, il Rodano e la Saona, e ricca di storia, sapori e scorci affascinanti.

Potete passeggiare nel Vieux Lyon, il centro storico rinascimentale patrimonio UNESCO, esplorare i celebri traboules (passaggi segreti tra i palazzi) e salire fino alla Basilica di Notre-Dame de Fourvière per una vista spettacolare sulla città.

Ma Lione conquista soprattutto a tavola: dai tradizionali bouchon ai ristoranti stellati, ogni pasto diventa un viaggio nel gusto. Assaggiate specialità iconiche come la quenelle, il saucisson e i formaggi della regione. Lione è anche vivace e contemporanea, con quartieri moderni come La Confluence e una scena culturale in fermento.