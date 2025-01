Paura delle turbolenze? Queste sono le rotte più a rischio

Fonte: iStock Le rotte aeree più turbolente al mondo e in Europa

Amiamo viaggiare e gli aerei, seppur stiamo cominciando a utilizzare spesso anche altri mezzi di trasporto più sostenibili come il treno, restano i nostri alleati principali per raggiungere le destinazioni dei nostri sogni. C’è chi vola senza timori e chi invece cerca di farsi passare la paura pur di viaggiare, ma una cosa è certa: le turbolenze non piacciono proprio a nessuno. Seppur le tratte più a rischio siano lontane, anche l’Europa sta cominciando a soffrirne la presenza, sempre più frequente.

Sono i dati messi in evidenza dalla classifica stilata da Turbli, un portale dal nome carino sviluppato da Ignacio Gallego-Marcos, esperto in fluidodinamica computazionale e ricercatore nel campo delle turbolenze. Per realizzarla sono state valutate circa 10.000 rotte che collegano i 550 maggiori aeroporti del mondo. Il risultato? Al primo posto troviamo la rotta tra Mendoza e Santiago del Cile, considerata la più turbolenta al mondo. E in Europa? Ve lo sveliamo di seguito!

La classifica delle rotte più pericolose nel mondo

Nella classifica stilata da Turbli, la turbolenza viene calcolata in unità di velocità di dissipazione dei vortici, Eddy Dissipation Rate (Edr), ed espressa tenendo in considerazione diversi livelli: deboli (0-20), moderati (20-40), forti (40-60), gravi (60-80) ed estremi (80-100).

Le rotte più pericolose al mondo secondo la classifica stilata sono soprattutto in Argentina. La tratta più a rischio è quella da Mendoza a Santiago del Cile, che ha una turbolenza media di 24, seguita da altre due rotte nel Sud America, ossia quella da Cordoba a Santiago del Cile, con una turbolenza media di 20, e quella da Mendoza a Salta, con una turbolenza media di circa 19.

Questa la classifica completa:

Mendoza (MDZ) – Santiago (SCL): 24,684 Cordoba (COR) – Santiago (SCL): 20,214 Mendoza (MDZ) – Salta (SLA): 19,825 Mendoza (MDZ) – San Carlos de Bariloche (BRC): 19,252 Kathmandu (KTM) – Lhasa (LXA): 18,817 Chengdu (CTU) – Lhasa (LXA): 18,644 Santa Cruz (VVI) – Santiago (SCL): 18,598 Kathmandu (KTM) – Paro (PBH): 18,563 Chengdu (CTU) – Xining (XNN): 18,482 San Carlos de Bariloche (BRC) – Santiago (SCL): 18,475

La classifica delle rotte europee più turbolente

Per quanto riguarda le rotte europee, invece, le turbolenze restano in generale sul primo livello, quindi tra lo 0 e il 20 di media. Sul podio, al primo posto, troviamo la tratta da Nizza a Ginevra, con una turbolenza media di 16, seguita dalla tratta da Nizza a Zurigo, con una turbolenza media di circa 15, e al terzo posto il volo da Milano a Zurigo, con una turbolenza media, anche in questo caso, di poco più di 15.

Le tratte più turbolente risultano soprattutto nel nostro Paese e in quelli vicini: infatti, tra le ultime posizioni, troviamo la rotta Ginevra-Venezia e Venezia-Zurigo, con turbolenze medie che si aggirano intorno ai 14.

Secondo analisi recenti, le turbolenze sono in costante aumento anche nel nostro territorio, soprattutto nei cieli del Regno Unito, dell’Europa settentrionale e nella regione mediterranea. Qui di seguito vi mostriamo la classifica completa delle tratte più turbolente in Europa: