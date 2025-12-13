L’Europa quest’anno ha conquistato tutte le prime 10 posizioni e le prime 38 su 50 località del mondo, dimostrando il suo continuo predominio come area del mondo più attraente in cui vivere e trasferirsi.

L’ Italia non rientra nella top 10 delle città più vivibili del mondo . A stabilirlo è la nuova classifica Most Liveable Cities 2025/2026 realizzata ogni anno da ECA International con il report Location Ratings, che analizza 275 località per stabilire quale è la migliore in cui trasferirsi.

La top 10 delle città più vivibili del mondo

La classifica Most Liveable Cities 2025/2026 valuta le destinazioni in base a diversi fattori, che sono: infrastrutture, qualità dell'aria, accesso all'assistenza sanitaria, sicurezza personale, tensioni politiche, accesso a una rete sociale e a strutture per il tempo libero, alloggi e servizi pubblici e clima.

"L'Europa continua a rappresentare il punto di riferimento per la vivibilità globale", ha affermato Neil Ashman, Analytics Manager - Location Insight di ECA International. "Le città più importanti combinano sicurezza, infrastrutture affidabili, basso inquinamento atmosferico, libertà democratiche e condizioni socio-politiche stabili: qualità che contano di più per gli espatriati che vogliono costruire una vita all'estero".

A dominare la classifica delle prime 10 città più vivibili quest'anno è Berna: una di quelle città che ti conquista senza fare rumore, costruita attorno a un’ansa spettacolare del fiume Aare. La capitale della Svizzera affascina con il suo centro storico medievale (Altstadt), risalente al XII secolo e tutelato dall’UNESCO. Imperdibile una passeggiata sotto i suoi portici color miele, una sosta davanti alla Zytglogge per il celebre carosello dell’orologio astronomico e un salto alla Casa di Einstein per entrare nei luoghi dove sono nate idee che hanno cambiato il mondo.

Al secondo posto della classifica troviamo Copenaghen un concentrato di bellezza ed energia nordica in cui la vita rilassata conquista subito. Sull'ultimo gradino del podio, invece, si posiziona Stavanger, città della Norvegia che rappresenta la porta d’ingresso ai fiordi più spettacolari: una città vivace, colorata e incorniciata da paesaggi che tolgono il fiato.

Ecco di seguito la top 10 completa delle città più vivibili del mondo:

Berna (Svizzera) Copenaghen (Danimarca) Stavanger (Norvegia) Ginevra (Svizzera) Città di Lussemburgo (Lussemburgo) L'Aia (Paesi Bassi) Vienna (Austria) Monaco di Baviera (Germania) Dublino (Irlanda) Lisbona (Portogallo)

Le città europee hanno ottenuto ottimi risultati in tutti gli indicatori, con Svizzera, Paesi nordici ed Europa Occidentale costantemente ai vertici (e basti pensare che nessuna città europea figura tra le ultime 50). Si nota però una grande assente nella top ten: è l'Italia, che ha da poco visto riconoscere la propria cucina come Patrimonio Immateriale dell'UNESCO, e si è confermata la regina mondiale del lusso, tra terme, spa e wellness.

iStock

Le aree meno vivibili del mondo

Se si guarda oltre i confini europei, però si nota un contrasto netto: le ultime località della classifica sono infatti dominate da regioni instabili e colpite da conflitti. Esse si trovano principalmente in Africa, Medio Oriente, Asia e Caraibi, dove le sfide alla sicurezza e le limitazioni infrastrutturali hanno un impatto significativo sulla vivibilità.

Dati che confermano ciò che è emerso dall'ultima Risk Map, che ha evidenziato quali sono le destinazioni più pericolose (e più sicure) del mondo per il 2026, basandosi sui dati relativi al rischio medico e al rischio per la sicurezza.