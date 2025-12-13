Sono queste le 10 città più vivibili del mondo (ma manca l’Italia): la nuova classifica

L'Europa domina la classifica mondiale delle città più vivibili del mondo stilata annualmente da ECA International, ma l'Italia è la grande assente in top 10

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato:

Sono queste le 10 città più vivibili del mondo (ma manca l’Italia): la nuova classifica
iStock
Vista serale su Berna, in Svizzera

L’Italia non rientra nella top 10 delle città più vivibili del mondo. A stabilirlo è la nuova classifica Most Liveable Cities 2025/2026 realizzata ogni anno da ECA International con il report Location Ratings, che analizza 275 località per stabilire quale è la migliore in cui trasferirsi.

L’Europa quest’anno ha conquistato tutte le prime 10 posizioni e le prime 38 su 50 località del mondo, dimostrando il suo continuo predominio come area del mondo più attraente in cui vivere e trasferirsi.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.