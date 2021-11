Il paese dei Balocchi esiste. E si trova in Italia

Tutti ci siamo chiesti, almeno una volta nella vita, se quel luogo immaginario in cui tutto è concesso descritto da Carlo Collodi nel suo romanzo Pinocchio, esistesse davvero. Una sorta di parco dei divertimenti dove agli adulti è concesso di diventare bambini e viceversa, dove tutto è illuminato di luci e colori.

Il paese dei Balocchi esiste da sempre nell’immaginario letterario e musicale, diventando protagonista di film e canzoni. Ma ora, quel luogo inesistente, è diventato reale e si trova in Italia. Più che un Paese, però, quello italiano è una città che tutti conosciamo bene, ma che in occasione di Natale si è trasformata come per magia.

Ci troviamo a Como, è qui che il 27 dicembre è stata inaugurata la Città dei Balocchi, un evento straordinario che trasforma tutta la città in un mondo incantato fatto di luci, suoni e colori. I mercatini di Natale si snodano per le strade del centro storico mentre tutto è illuminato dalle luci del Magic Light Festival. Lo spettacolo ha inizio.

Ci sono le casette di legno, gli chalet e gli addobbi che si snodano tra i quartieri, tra le strade e gli angoli della città per celebrare la ventottesima edizione della Città dei Balocchi. Un appuntamento imperdibile per i cittadini, una vera e propria attrazione per i viaggiatori d’Italia e del mondo che possono assistere a una serie di eventi incredibili ospitati da una Como abbigliata in maniera inedita per le feste.

Protagonista assoluto di questa edizione è, ovviamente, il Magic Light Festival. Una serie di immagini straordinarie, surreali e favolistiche vengono proiettate sui palazzi e sugli edifici, nelle piazze e in ogni dove, trasformando Como in una sorta di museo all’aperto dove tutto sa di magia.

Le proiezioni artistiche si accendono prima in piazza del Duomo e su parte del lungo lago, per poi invadere totalmente il resto della città. I visitatori si ritroveranno all’interno di un universo fantastico nel quale perdersi e immergersi. Ma potranno anche divertirsi raggiungendo la pista di pattinaggio o salendo sulla maestosa ruota panoramica dalla quale poter ammirare dall’alto una Como sapientemente illuminata.

Scesi dalla ruota, l’itinerario alla scoperta della Città dei Balocchi prosegue verso il mercatino di Natale che si snoda tra le piazze e le strade principali della città e che culmina in quel maestoso e sfavillante albero di Natale situato in piazza Grimoldi e illuminato da centinaia di luci a led.

La città sarà poi animata da cori, spettacoli ed eventi che si susseguiranno tra le strade e le piazze principali. È a guardare Como così, possiamo davvero dire che abbiamo trovato la nostra città dei Balocchi!