Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Getty Images Carri illuminati nell'edizione estiva del Carnevale a Viareggio

Il Carnevale è una delle feste più attese del periodo invernale, soprattutto dai più piccoli che non aspettano altro che potersi travestire dai loro eroi e personaggi preferiti. Eppure, chi pensa che il Carnevale sia una festa riservata a febbraio probabilmente non ha mai assistito a uno dei tanti Carnevali estivi che animano l’Italia nei mesi più caldi. Tra carri allegorici che sfilano sul lungomare, maschere illuminate dal tramonto, musica, spettacoli e un’atmosfera decisamente diversa da quella invernale, queste manifestazioni sono diventate appuntamenti imperdibili per residenti e viaggiatori.

Il bello è che le temperature estive permettono di vivere la festa fino a tarda notte, spesso con il mare a pochi passi o sullo sfondo di suggestivi centri storici. Dalla Sicilia alla Sardegna, passando per la Toscana e il Lazio, ecco quattro eventi che trasformano l’estate in un’esplosione di colori e creatività.

Carnevale Estivo di Viareggio

Quando si parla di Carnevale, Viareggio è un nome che decisamente non ha bisogno di presentazioni. Le sue imponenti costruzioni in cartapesta, infatti, sono celebri in tutto il mondo e, da qualche anno, anche l’estate regala un’occasione speciale per ammirarle. Il primo appuntamento è sabato 25 luglio alla Cittadella del Carnevale, dove dalle 21 tornano in scena i carri vincitori dell’edizione 2026: La gallina dalle uova d’oro di Alessandro Avanzini, I samurai del potere di Luigi Bonetti, il carro vincitore In bocca al lupo di Luca Bertozzi e il vincitore di seconda categoria Native American Return di Fabrizio e Valentina Galli.

Le grandi opere di cartapesta prenderanno vita tra luci, movimenti e coreografie, precedute da una serata di spettacoli con giocolieri, bande musicali, i Pedrasamba e le maschere Burlamacco e Ondina.

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La festa prosegue sabato 1 agosto nella Pineta di Ponente, dove dalle 17 tornano a sfilare le mascherate in gruppo e le maschere isolate dell’edizione 2026 lungo i viali Cadorna e Capponi. Ad accompagnarle ci saranno bande musicali, le maschere ufficiali del Carnevale e quelle dei rioni cittadini, riportando l’atmosfera della manifestazione in uno dei luoghi più iconici di Viareggio.

L’ultimo appuntamento è in programma lunedì 10 agosto con la tradizionale Notte dei Bozzetti, quando alla Cittadella del Carnevale gli artisti della cartapesta presenteranno al pubblico i progetti delle opere che sfileranno nell’edizione 2027. Tra costumi, musica, proiezioni e spettacoli sarà possibile scoprire in anteprima temi e idee del prossimo Carnevale.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e, in occasione degli appuntamenti alla Cittadella, anche il Museo del Carnevale resterà aperto dalle 20 a mezzanotte, offrendo un’occasione in più per conoscere da vicino l’arte della cartapesta che ha reso Viareggio famosa nel mondo.

Carnevale Estivo di Acireale

Considerato uno dei Carnevali più importanti della Sicilia, Acireale non si limita alla storica edizione invernale, anzi, la raddoppia. Anche quest’anno la città torna a riempirsi di colori con il Carnevale Estivo, in programma l’1, 2, 8 e 9 agosto 2026. Le eleganti piazze barocche diventano la cornice di carri allegorici, gruppi mascherati, spettacoli musicali e animazione che coinvolgono il centro storico fino a tarda sera.

L’atmosfera è totalmente differente da quella di febbraio: le temperature estive invitano a passeggiare tra le vie della città, fermarsi nei locali del centro e vivere una manifestazione che unisce tradizione, arte della cartapesta e voglia di stare all’aperto.

Maskaras a Muravera

Tra gli appuntamenti più originali dell’estate c’è anche Maskaras, il Carnevale estivo di Muravera, nel Sud-Est della Sardegna, in programma il 9 agosto 2026. La manifestazione porta in strada gruppi mascherati, musica, spettacoli itineranti e un’atmosfera festosa che coinvolge tutto il paese, richiamando visitatori anche dalle località balneari della costa.

Lo consigliamo perché è uno di quegli eventi che permettono di conoscere un volto diverso della Sardegna, andando oltre spiagge, mare e mondanità costiera. La festa diventa infatti un’occasione per scoprire le tradizioni locali e vivere una serata ricca di energia, tra costumi, colori e intrattenimento.

Tarquinia Lido e i carri gonfiabili ad aria

Non solo tradizione: tra le novità più curiose del 2026 spicca il Carnevale Estivo di Tarquinia Lido, in programma il 25 luglio e il 16 agosto. L’evento si distingue per una caratteristica davvero insolita, è infatti il primo Carnevale italiano con carri gonfiabili ad aria, grandi sculture pneumatiche che sfilano sul lungomare offrendo uno spettacolo completamente diverso dai tradizionali carri allegorici.

L’effetto scenografico è sorprendente, soprattutto nelle ore serali, quando le gigantesche installazioni prendono vita tra musica, luci e animazione. Una formula innovativa che rende questo appuntamento una piccola chicca dell’estate italiana, ideale per chi ama scoprire eventi insoliti e fuori dai circuiti più conosciuti.